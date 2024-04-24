Норрис, Ферстаппен и Алонсо – лучшие гонщики Гран-при Китая по версии экспертов сайта «Ф-1»

Эксперты сайта «Ф-1» назвали лучших гонщиков Гран-при Китая.

По итогам каждого гоночного уик-энда пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставляют всем гонщикам оценки по 10-балльной шкале. Итоговой оценкой каждого пилота становится среднее получившееся значение.

Лучшим пилотом по итогам этапа в Шанхае был признан Ландо Норрис («Макларен») – получивший оценку в 9,8 балла. Второе место занял Макс Ферстаппен («Ред Булл») с оценкой в 9,6 балла, а третьим стал (« »), который получил 8,0 балла.

Рейтинг пилотов на Гран-при Китая по версии экспертов сайта «Формулы-1»

1. Ландо Норрис («Макларен») – 9,8

2. («Ред Булл») – 9,6

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 8,0

4. (« ») – 7,6

5. Шарль Леклер («Феррари») – 7,4

6. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,2

7. Карлос Сайнс («Феррари») – 7,0

7. Серхио Перес («Ред Булл») – 7,0

9. Даниэль Риккардо («РБ») – 6,8

10. Алекс Албон («Уильямс») – 6,6

10. Валттери Боттас («Заубер») – 6,6

В общем зачете рейтинга Ферстаппен сумел обойти Сайнса и вышел на первое место, а Ландо Норрис вытеснил из топ-3 Шарля Леклера.

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