Норрис, Ферстаппен и Алонсо – лучшие гонщики Гран-при Китая по версии экспертов сайта «Ф-1»

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Эксперты сайта «Ф-1» назвали лучших гонщиков Гран-при Китая.

По итогам каждого гоночного уик-энда пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставляют всем гонщикам оценки по 10-балльной шкале. Итоговой оценкой каждого пилота становится среднее получившееся значение.

Лучшим пилотом по итогам этапа в Шанхае был признан Ландо Норрис («Макларен») – получивший оценку в 9,8 балла. Второе место занял Макс Ферстаппен («Ред Булл») с оценкой в 9,6 балла, а третьим стал Фернандо АлонсоАстон Мартин»), который получил 8,0 балла.

Рейтинг пилотов на Гран-при Китая по версии экспертов сайта «Формулы-1»

1. Ландо Норрис («Макларен») – 9,8

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,6

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 8,0

4. Нико ХюлькенбергХаас») – 7,6

5. Шарль Леклер («Феррари») – 7,4

6. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,2

7. Карлос Сайнс («Феррари») – 7,0

7. Серхио Перес («Ред Булл») – 7,0

9. Даниэль Риккардо («РБ») – 6,8

10. Алекс Албон («Уильямс») – 6,6

10. Валттери Боттас («Заубер») – 6,6

В общем зачете рейтинга Ферстаппен сумел обойти Сайнса и вышел на первое место, а Ландо Норрис вытеснил из топ-3 Шарля Леклера.

Гран-при Китая: «Макларен» взял подиум в стратегическое казино, «Феррари» рвалась в топ-3 с 6-го, два сэйфти-кара

8 комментариев
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
хоспади алкалоид, что там чудесного было в обгоне на свежих софтах убитые харды
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Норрису жёстко повезло с сейфти каром. за что столько насыпали ему? ну темп хороший был. удержал более быструю машину в лице Переса. победил 2 равных Феррари. так и Алонсо ровно так же выступил. просто с сейфти каром наоборот не повезло. вот тебе и эксперты
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Комментарий удален пользователем
Вот это уже похоже на правду, а не то что до этого там выс💩ал какой-то экспертишка поставив Алонсо на 11-е место 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Ответ Scorpio
хоспади алкалоид, что там чудесного было в обгоне на свежих софтах убитые харды
думаю ему за квалу накинули баллов нормально, поэтому общая высокая
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Ответ Орбит Орбит
Норрису жёстко повезло с сейфти каром. за что столько насыпали ему? ну темп хороший был. удержал более быструю машину в лице Переса. победил 2 равных Феррари. так и Алонсо ровно так же выступил. просто с сейфти каром наоборот не повезло. вот тебе и эксперты
Где Феррари были равны Макларену на этой гонке?
Леклер отставал на пол секунды с круга а Сайнс вообще на секунду с круга.
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