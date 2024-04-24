«Мерседес» хочет переманить Ферстаппена – но Макс точно не покинет «Ред Булл» раньше 2026 года (Джо Сейвард)

«Мерседес» не оставляет попыток заполучить Макса Ферстаппена

Известный журналист Джо Сейвард поделился информацией о положении дел в « » и «Ред Булл» с точки зрения будущего состава пилотов. И о том, как эти решения повлияют на положение дел в других коллективах.

В «Мерседесе» пока не определились с тем, кто станет напарником Джорджа Расселла и заменит уходящего в «Феррари» Льюиса Хэмилтона. В «Ред Булл» же пока не приняли окончательного решения относительно будущего Серхио Переса.

Затронул Сейвард и проблемы с комплектованием состава у «Ауди».

«Развитие ситуации на рынке пилотов в данный момент сдерживается «Мерседесом». Потому что в «Мерседесе» хотят все-таки найти способ переманить из «Ред Булл» . А в «Ред Булл», тем временем, не торопятся с решением по поводу будущего .

Макс Ферстаппен с очень высокой долей вероятности не покинет «Ред Булл», пока сам не увидит, какова будет ситуация с двигателями в 2026 году. Алонсо подписал новый контракт с «Астон Мартин», потому что «Мерседес» и «Ред Булл» проявляли к нему недостаточно высокий интерес, в связи с чем Фернандо решил обезопасить свое будущее на ближайшие годы.

В «Ред Булл» же думают: «Зачем менять то, что работает?» Перес в этом году выступает лучше, хотя циники в данном случае скажут, что Серхио просыпается только тогда, когда наступает время контрактных переговоров.

Ирония ситуации в том, что «Ред Булл» даже выгодно тянуть с подписанием Серхио до конца сезона, чтобы тот поддерживал текущий уровень выступлений, и не «выкипел» сразу после получения нового контракта.

Сайнс может казаться более выгодным вариантом с точки зрения уровня выступлений, но Карлос – человек совсем другого типа. Скажем так, более политизированный. Вопросы возникают и в контексте того, что хотят видеть «Ред Булл» в 2026 и последующих годах.

И в «Ред Булл», как кажется, весьма решительно настроены заполучить Алекса Албона в будущем. В «Уильямсе» хотели бы сохранить Алекса, и у него может возникнуть соблазн остаться, если команда улучшит машину. Но с другой стороны он может стать лидером « » в случае ухода Макса.

«Ауди» предлагает очень много денег, и поэтому он должен решить, что именно хочет сейчас получить – скорость или деньги. Чего Карлос действительно хочет – это больше времени для принятия решения. А вот в «Ауди» наоборот не хотят давать ему это время. То же самое и с Хюлькенбергом. «Ауди» давит на него, но он пока не до конца уверен в решении. Ведь пилоты хотят выигрывать гонки. За успехом следуют деньги. Так что «Ауди» сначала нужно наладить работу команды, и уже потом пытаться поймать какую-то крупную рыбу», – написал Сейвард.

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