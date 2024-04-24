Валттери Боттас: «Я тоже работаю над вопросом своего будущего, мы уже начали переговоры»

Теги Заубер Ауди Формула-1 Валттери Боттас Авто

Боттас оценил ситуацию на рынке пилотов в «Ф-1».

Пилот «Заубера» неоднократно говорил, что надеется сохранить место в команде, которая с 2026 года начнет выступать в чемпионате под маркой «Ауди» и получит заводской статус.

Тем не менее, как сообщалось в прессе, в «Ауди» хотели бы заполучить Карлоса Сайнса и Нико Хюлькенберга, с которыми, впрочем, договориться пока не удалось.

«Мне кажется, что события начнут развиваться уже очень скоро. Например, Фернандо Алонсо уже решил остаться в «Астон Мартин», тут все решено.

И, на самом деле, фрагментов домино не так уж много, но по будущему некоторых пилотов пока есть вопросы – например, что будет делать Карлос Сайнс? Или что будут делать в «Мерседесе»?

Так что я бы сказал, что в идеале ситуация начнет проясняться в ближайшие недели. И я сам, разумеется, тоже работаю над вопросом своего будущего, мы уже начали переговоры», – рассказал Боттас.

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4 комментария
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Думается лучше дать шанс молодому гонщику.Боттасу надо было свой шанс использовать в Мерседесе,как Росбергу.
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На мой взгляд, Боттаса недооценивают. Он в соло взял для Альфы 6е место в 2022, пока машина позволяла набирать очки. В том году тоже делал что мог. В Китае сейчас тоже, если бы не сход, мог претендовать на попаданию в 10. Не вина Боттаса, что ему то гайку нормально не прикрутят, то двигло сгорит. Так что думаю, еще год у Вальтерри точно будет. Не удивлюсь, если его Тото обратно позовет на самом деле
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