Валттери Боттас: «Я тоже работаю над вопросом своего будущего, мы уже начали переговоры»

Боттас оценил ситуацию на рынке пилотов в «Ф-1».

Пилот « » неоднократно говорил, что надеется сохранить место в команде, которая с 2026 года начнет выступать в чемпионате под маркой « » и получит заводской статус.

Тем не менее, как сообщалось в прессе, в «Ауди» хотели бы заполучить Карлоса Сайнса и Нико Хюлькенберга, с которыми, впрочем, договориться пока не удалось.

«Мне кажется, что события начнут развиваться уже очень скоро. Например, Фернандо Алонсо уже решил остаться в «Астон Мартин», тут все решено.

И, на самом деле, фрагментов домино не так уж много, но по будущему некоторых пилотов пока есть вопросы – например, что будет делать Карлос Сайнс? Или что будут делать в «Мерседесе»?

Так что я бы сказал, что в идеале ситуация начнет проясняться в ближайшие недели. И я сам, разумеется, тоже работаю над вопросом своего будущего, мы уже начали переговоры», – рассказал .

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