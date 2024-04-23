Нидерландский гонщик Блекемолен: «Стролл в одном списке с Мальдонадо и Грожаном»

Блекемолен сравнил Стролла с харизматичными пилотами прошлого.

Нидерландский эксперт и гонщик Йерун Блекемолен, побеждавший в гонке «24 часа Ле-Мана» в классе LMP2, высказался об аварии, в которую попал Ланс Стролл на Гран-при Китая.

Перед рестартом пилот « » врезался в соперника из « » , за что получил десятисекундный штраф.

«Я не особо впечатлен гоночными навыками . Более того, я нахожу его очень нестабильным. Хорошие гонки перемежаются странным поведением и проделками вроде той, что случилась в воскресенье, когда он за рулем AMR24 врезался в заднюю часть машины Даниэля Риккардо. Ему выписали десятисекундный штраф, что вызвало его удивление. Это, в свою очередь, удивило меня.

Не поймите меня неправильно, такое случается. Все допускают ошибки. Но его реакция абсолютно нелогична. Ты так злишься, хотя это твоя собственная глупая ошибка. Просто будь честным, признай ее и извинись, а не обвиняй других.

Был и другой злой человек – Даниэль Риккардо. Он прошелся по Строллу и, должен сказать, я понимаю его ярость. Стролл – один из тех, кто часто делает подобное, хотя этот случай по-настоящему нелепый. Но нередко такое происходит с одними и теми же парнями.

В недавнем прошлом мы регулярно обсуждали выходки Пастора Мальдонадо и Ромена Грожана. На мой взгляд, Ланс Стролл в том же списке. Мальдонадо тоже выдавал повреждения как на конвейере, как на самом деле и Грожан. Последний сейчас пилотирует в « », но там он половину времени проводит в ограждениях из шин. Этому типу гонщиков не хватает чувства машины.

Пилот вроде Логана Сарджента стабильно переходит предел в «Уильямсе». Он под давлением, и удача в некоторой степени не на его стороне. Стролл, разумеется, не под давлением. Место в команде гарантировано ему отцом [Лоренсом Строллом]. Вот в чем разница с Сарджентом, и поэтому Стролл раздражает меня даже больше», – проанализировал ситуацию эксперт.

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