Руководитель «Хааса» о штрафе Магнуссена: «Гоночный инцидент, скорее вина Цуноды»

В «Хаасе» не согласились с наказанием Магнуссена в Шанхае.

Пилоту « » выписали десятисекундный штраф за столкновение с на . Инцидент случился на рестарте, гонщик «РБ» был вынужден сойти из-за повреждений болида.

Руководитель американской команды Аяо Комацу поделился своим видением эпизода.

«Я не считаю [штраф] оправданным. На мой взгляд, это просто гоночный инцидент. Он не вывез Цуноду с трассы. Он нырнул внутрь шестого поворота, попал на апекс. Цунода выехал широко, [Магнуссен] оставил место, а затем Цунода постепенно возвращался. Он не выезжал за пределы трека, так что, может, неправильно говорить «возвращался».

Но нельзя сказать, что это только вина Кевина. Я считаю, минимум 50 на 50. Если на то пошло, скорее [вина] Цуноды. [Магнуссен] не поворачивал в Цуноду, ничего такого. Когда он нырнул внутрь и проехал апекс, случился срыв, но направление болида не поменялось. Цуноду не выдавили с трассы, оставили место. Почему это штраф?» – заявил босс.

Стролла и Магнуссена наказали за столкновения на рестарте, повлекшие сходы пилотов «РБ»

Экс-команда Мазепина опять задорно набивает очки в «Ф-1»! Смена шефа, помощь «Феррари» или везение?