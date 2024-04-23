Руководитель «Хааса» о штрафе Магнуссена: «Гоночный инцидент, скорее вина Цуноды»

Теги Гран-при Китая ФИА Формула-1 регламент Аяо Комацу Кевин Магнуссен Хаас Юки Цунода РБ Авто

В «Хаасе» не согласились с наказанием Магнуссена в Шанхае.

Пилоту «Хааса» Кевину Магнуссену выписали десятисекундный штраф за столкновение с Юки Цунодой на Гран-при Китая. Инцидент случился на рестарте, гонщик «РБ» был вынужден сойти из-за повреждений болида.

Руководитель американской команды Аяо Комацу поделился своим видением эпизода.

«Я не считаю [штраф] оправданным. На мой взгляд, это просто гоночный инцидент. Он не вывез Цуноду с трассы. Он нырнул внутрь шестого поворота, попал на апекс. Цунода выехал широко, [Магнуссен] оставил место, а затем Цунода постепенно возвращался. Он не выезжал за пределы трека, так что, может, неправильно говорить «возвращался».

Но нельзя сказать, что это только вина Кевина. Я считаю, минимум 50 на 50. Если на то пошло, скорее [вина] Цуноды. [Магнуссен] не поворачивал в Цуноду, ничего такого. Когда он нырнул внутрь и проехал апекс, случился срыв, но направление болида не поменялось. Цуноду не выдавили с трассы, оставили место. Почему это штраф?» – заявил босс.

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5 комментариев
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Понятно желание защитить команду, но это переходит все границы. Один придурок смотрел на апекс вместо машины впереди. Второму оставили тонну места, но он снес соперника.

В Аравии не получилось в стену завести, тут вышло. Ничего мужского в том, чтобы таким образом не признавать вину.
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Комацу и Цунода просто из разных самурайских, враждующих, кланов.
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Там вина магнусена, что судьи и подтвердили штрафом.
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Гюнтер ушел, дурь осталась
Вот и думай, дурь в их случае - просто травка или ментальное состояние
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