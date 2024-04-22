Гельмут Марко об интересе к Норрису: «В «Ред Булл» Ландо точно одержит первую победу быстрее»
Марко подтвердил интерес «Ред Булл» к Норрису.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что в будущем команда может пригласить Ландо Норриса из «Макларена».
«Он молод и, безусловно, находится в сфере нашего внимания.
Его отец всегда шутит, что Ландо не отпразднует свою первую победу в Гран-при, пока Макс [Ферстаппен] не закончит карьеру. Я сказал ему, что с нами это точно произойдет быстрее», – сообщил Марко в эфире ServusTV.
В то же время Гельмут подчеркнул, что Норрис связан контрактом с «Маклареном» до конца 2026 года и не является целью «Ред Булл» в краткосрочной перспективе.
На счету британца наибольшее количество подиумов среди пилотов, ни разу не побеждавших в «Формуле-1» (15).
Гельмут Марко ответил Норрису: «Победы Ферстаппена совсем не скучные, надо их ценить»
Норрис завоевал 7 вторых мест за последние 18 Гран-при и улучшил рекорд «Ф-1» по подиумам без побед