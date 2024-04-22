Гельмут Марко об интересе к Норрису: «В «Ред Булл» Ландо точно одержит первую победу быстрее»

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Марко подтвердил интерес «Ред Булл» к Норрису.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что в будущем команда может пригласить Ландо Норриса из «Макларена».

«Он молод и, безусловно, находится в сфере нашего внимания.

Его отец всегда шутит, что Ландо не отпразднует свою первую победу в Гран-при, пока Макс [Ферстаппен] не закончит карьеру. Я сказал ему, что с нами это точно произойдет быстрее», – сообщил Марко в эфире ServusTV.

В то же время Гельмут подчеркнул, что Норрис связан контрактом с «Маклареном» до конца 2026 года и не является целью «Ред Булл» в краткосрочной перспективе.

На счету британца наибольшее количество подиумов среди пилотов, ни разу не побеждавших в «Формуле-1» (15).

Гельмут Марко ответил Норрису: «Победы Ферстаппена совсем не скучные, надо их ценить»

Норрис завоевал 7 вторых мест за последние 18 Гран-при и улучшил рекорд «Ф-1» по подиумам без побед

15 комментариев
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Ответ Великий Алонсо
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дайте уже женщинке таблеток кто-нибудь
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Ответ Великий Алонсо
Кто его в РБ позовёт? Для чего? Чтобы лишние проблемы Ферстаппену создавал? Алонсо не терпила Перес, да и водит он раз в 100 лучше.
Ну вот Алонсо настолько хорош что даже топы не хотят его приглашать )
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забавно будет, если ландо вдруг выиграет следующий гран-при.
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Ландо достаточно молод, чтобы дождаться окончания карьер Эдриана Ньюи и доктора Марко. И вот тогда шансы на победу у него возрастут кратно.
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Сейчас победа кого-либо другого возможна или при сходе ферстапена (как в австралии) или при проблемах у редбула как в сингапуре. Чтобы или то или это повторилось - крайне маловероятно.
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
вообще то в Рэд Булл сейчас тот самый двигатель Джи Пи Ту.
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С везением Ландо я скорее поверю что в Маках Пиастри первее одержит победу чем Ландо, хотя первый слабее
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Да в этом пока сезоне Ред Булл ещё сильнее чем в прошлом.Только авария или сход может остановить Ред Булл.Хотя Пока только Ферстаппен показывает возможности машины.Перес обозначает борьбу.Без Макса даже на подиум не попал.
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Так не сам ли Ферррррнаааандо пожелал остаться в АМ??? Хотя и не факт что его в РБ звали)))
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Ответ Grigpar
Ну как Перес сейчас одерживает победы, так и Норрис одержит. А потом Марко же и скажет, что Ферстаппен непобедим и удержаться за ним в 10 секундах уже победа, как это Пересу говорит.
Так Перес их действительно одерживает в каждом сезоне в Ред Булл.
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