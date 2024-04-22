Гельмут Марко ответил Норрису: «Победы Ферстаппена совсем не скучные, надо их ценить»
Марко отреагировал на фразу Норриса о скучном доминировании «Ред Булл».
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко не согласился с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом. Британец посчитал логичным, что болельщикам наскучили победы Макса Ферстаппена.
«Это совсем не скучно. В горных лыжах были Франц Кламмер и Херман Майер, которые часто выигрывали. Если спортсмен показывает выдающиеся достижения, надо принимать и ценить это. И не говорить, что скучно. Это заслуга Макса», – заявил Марко.
Гельмут также поделился мыслями о выступлениях Серхио Переса и прогрессе Ферстаппена в квалификационном режиме:
«Серхио знает свое место, выдает максимум и идет вторым в чемпионате. Чего еще можно пожелать?
Если говорить о квалификациях, Макс, безусловно, сделал шаг вперед. Давно пора, ведь количество поулов все еще меньше числа побед (улыбается). Он выступает даже лучше, чем в прошлом году. Сосредоточенность Макса выросла еще больше, он находит более удачные настройки с Джи-Пи (гоночным инженером Джанпьеро Ламбьязе – Спортс), из-за чего машина достаточно быстра в квалификациях, но при этом сохраняется превосходство в гонках».
Ландо Норрис: «Когда один гонщик побеждает без борьбы, это становится скучным. С двумя Пересами в «Ред Булл» было бы не так»
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Это кричит , заслуга Макса ))
Тогда и 4 титула заслуга Феттеля , надо быть последовательным )
Хотя люди постарше испытывают ощущения дежавю , потому что ровно те же эпитеты сейчас применяют к Максу , что и к Феттелю тех лет .
До сих пор помню цитату Хорнера из Сингапура 2013 , когда Себ накидывал всем по 3 сек с круга , о том что он выходил на новый уровень в каждом повороте ))
Видимо в следующем году тоже РБ все заберёт , но вот в 26 будет весело читать и наблюдать за семейством Ферстаппеных .
А если бы профиль был пуст, что бы ты сделал с припеканием? Сглотнул и прошел мимо? )
7 титулов и 100 плюс побед это тоже заслуга только Хэмильтона )