Гельмут Марко ответил Норрису: «Победы Ферстаппена совсем не скучные, надо их ценить»

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Херманн Майер Макс Ферстаппен Ландо Норрис Джанпьеро Ламбьязе Авто

Марко отреагировал на фразу Норриса о скучном доминировании «Ред Булл».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко не согласился с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом. Британец посчитал логичным, что болельщикам наскучили победы Макса Ферстаппена.

«Это совсем не скучно. В горных лыжах были Франц Кламмер и Херман Майер, которые часто выигрывали. Если спортсмен показывает выдающиеся достижения, надо принимать и ценить это. И не говорить, что скучно. Это заслуга Макса», – заявил Марко.

Гельмут также поделился мыслями о выступлениях Серхио Переса и прогрессе Ферстаппена в квалификационном режиме:

«Серхио знает свое место, выдает максимум и идет вторым в чемпионате. Чего еще можно пожелать?

Если говорить о квалификациях, Макс, безусловно, сделал шаг вперед. Давно пора, ведь количество поулов все еще меньше числа побед (улыбается). Он выступает даже лучше, чем в прошлом году. Сосредоточенность Макса выросла еще больше, он находит более удачные настройки с Джи-Пи (гоночным инженером Джанпьеро Ламбьязе – Спортс), из-за чего машина достаточно быстра в квалификациях, но при этом сохраняется превосходство в гонках».

Ландо Норрис: «Когда один гонщик побеждает без борьбы, это становится скучным. С двумя Пересами в «Ред Булл» было бы не так»

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24 комментария
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Все мы прекрасно помним, как дёргался и психовал тапок, когда у него не было самовоза, как часто он разбивал машину. Все это было в Ред Булл в паре с Риккардо. А сейчас то конечно, когда машина с огромным запасом самая быстрая в пелетоне, когда в напарниках Перес, чего ему напрягаться, с чего бы ошибаться? Он стартует с поула и уезжает в закат, глупо было бы ждать от него каких-то ошибок на пустом месте. Такую высокую должность занимает этот старый подлиза Хельмут и несёт такую дичь, неужели он этого не понимает.
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Дед врет и не краснеет )
Это кричит , заслуга Макса ))
Тогда и 4 титула заслуга Феттеля , надо быть последовательным )
Хотя люди постарше испытывают ощущения дежавю , потому что ровно те же эпитеты сейчас применяют к Максу , что и к Феттелю тех лет .
До сих пор помню цитату Хорнера из Сингапура 2013 , когда Себ накидывал всем по 3 сек с круга , о том что он выходил на новый уровень в каждом повороте ))
Видимо в следующем году тоже РБ все заберёт , но вот в 26 будет весело читать и наблюдать за семейством Ферстаппеных .
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Ответ Клименко
Дорогой друг, если бы вы читали мою монографию об органах осязания у поклонников Ф1, вы бы знали, что на кончиках ушей имеются такие тепловые точки. Я вижу ваше отражение в кофейнике(с)
вижу классику - ставлю лайк) правда, это киноклассика)
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"Серхио знает свое место" 🤣🤣🤣🤣
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Гельмут - завидуйте молча)
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Макс все же корректнее формулировку подобрал. Нельзя недооценивать тонны работы за этими победами, но скучным это считать точно можно
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Неужели так и сказал - "перес знает свое место".
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Верните доминирование мерса, золотое время ф1. Там чемпион определялся в последней гонке.
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Ответ Клименко
Если вы держите боль в себе, то вы Андраш Арато
это ты о себе? так припекло от цитаты максима, что прежде чем ответить пришлось лезть в профиль. Ты же понимаешь что это лютая нищета?
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Ответ Клименко
Лютая нищета это болеть за плаксу и отсюда ненавидеть сильных и мужественных пилотов
продолжай держать в курсе
А если бы профиль был пуст, что бы ты сделал с припеканием? Сглотнул и прошел мимо? )
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Ответ Клименко
Лютая нищета это болеть за плаксу и отсюда ненавидеть сильных и мужественных пилотов
сильного и мужественного пилота все видели после финиша Джидды-21
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Ответ Сергей Богатырёв
сильного и мужественного пилота все видели после финиша Джидды-21
Иногда мужчину украшают не только шрамы, но и слезы
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Ответ Brigande
Дед врет и не краснеет ) Это кричит , заслуга Макса )) Тогда и 4 титула заслуга Феттеля , надо быть последовательным ) Хотя люди постарше испытывают ощущения дежавю , потому что ровно те же эпитеты сейчас применяют к Максу , что и к Феттелю тех лет . До сих пор помню цитату Хорнера из Сингапура 2013 , когда Себ накидывал всем по 3 сек с круга , о том что он выходил на новый уровень в каждом повороте )) Видимо в следующем году тоже РБ все заберёт , но вот в 26 будет весело читать и наблюдать за семейством Ферстаппеных .
Тогда и 2 титула заслуга Алонсо, а 0 титулов заслуга Леклера
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Ответ Клименко
Тогда и 2 титула заслуга Алонсо, а 0 титулов заслуга Леклера
Вот именно . Абсурд же .
7 титулов и 100 плюс побед это тоже заслуга только Хэмильтона )
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