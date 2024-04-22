Гельмут Марко ответил Норрису: «Победы Ферстаппена совсем не скучные, надо их ценить»

Марко отреагировал на фразу Норриса о скучном доминировании «Ред Булл».

Советник «Ред Булл» не согласился с пилотом « » . Британец посчитал логичным, что болельщикам наскучили победы .

«Это совсем не скучно. В горных лыжах были Франц Кламмер и Херман Майер, которые часто выигрывали. Если спортсмен показывает выдающиеся достижения, надо принимать и ценить это. И не говорить, что скучно. Это заслуга Макса», – заявил Марко.

Гельмут также поделился мыслями о выступлениях и прогрессе Ферстаппена в квалификационном режиме:

«Серхио знает свое место, выдает максимум и идет вторым в чемпионате. Чего еще можно пожелать?

Если говорить о квалификациях, Макс, безусловно, сделал шаг вперед. Давно пора, ведь количество поулов все еще меньше числа побед (улыбается). Он выступает даже лучше, чем в прошлом году. Сосредоточенность Макса выросла еще больше, он находит более удачные настройки с Джи-Пи (гоночным инженером Джанпьеро Ламбьязе – Спортс), из-за чего машина достаточно быстра в квалификациях, но при этом сохраняется превосходство в гонках».

Ландо Норрис: «Когда один гонщик побеждает без борьбы, это становится скучным. С двумя Пересами в «Ред Булл» было бы не так»

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