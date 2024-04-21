Нико Хюлькенберг о попадании в топ-10: «Думаю, это была одна из самых чисто проведенных гонок в моей карьере»

Хюлькенберг остался доволен своим выступлением на Гран-при Китая.

Пилот « » закончил заезд на 10-й позиции, и тем самым принес своей команде еще один балл в общем зачете.

«Ощущения хорошие. Думаю, это максимальный результат, которого сегодня было возможно достичь. Как вы сами можете видеть, если ни у кого из пилотов из топ-5 команд не возникает проблем, то все места в первой десятке оказываются заняты. Сегодня проблемы возникли у Ланса Стролла, и мы боролись за эту позицию, превосходно выступив и в квалификации, и в гонке.

Думаю, это была одна из самых чисто проведенных гонок в моей карьере, чему я очень рад и чем очень горжусь.

Если говорить о борьбе со Строллом, он догнал меня в повороте довольно поздно, и довольно поздно начал тормозить – и немного выдавил меня с трассы. Но да, он стартовал на «софте», у него было преимущество. Но в целом ничего страшного не случилось. Мне кажется, он бы в любом случае меня обогнал, так что действовать так было не обязательно. Но, опять же, никаких обид.

В гонке я поймал хороший ритм, не допускал ошибок, а команда отлично сработала в плане стратегии. Отрезок на «медиуме» получился для нас трудным, но вот на «харде» дела пошли намного лучше», – рассказал .

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