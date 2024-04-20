Карлос Сайнс: «Нам с Шарлем не удалось поговорить о борьбе в спринте из-за формата уик-энда. Обсудим все вечером»

Теги Гран-при Китая Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Авто

Сайнс считает, что ему с Леклером нужно детальнее обсудить спринт в Китае.

По словам Шарля Леклера, они с Сайнсом разобрали ситуцию с жесткой борьбой в спринте. Монегаск не стал раскрывать детали разговора, но отметил, что все в порядке.

Однако сам испанец придерживается иного мнения.

«Реальность заключается в том, что нам не удалось поговорить, потому что, очевидно, при таком формате уик-энда у вас не так много времени, чтобы нормально поговорить друг с другом. Вероятно, мы обсудим все вечером.

В этом нет ничего такого. Здесь нечего говорить или делать. Думаю, мы очень жестко гонялись в спринте. Мы гонялись жестко и с другими болидами, и я не жаловался.

Тут все дело в том, чтобы оставлять своему напарнику столько места, сколько возможно, что я всегда буду пытаться делать и всегда делал на протяжении своей карьеры.

В тот момент я оказался в плохом положении, получив повреждения после контакта с Фернандо [Алонсо]. Днище было полностью сломано, на шинах скопилось много грязи, я мало что мог сделать», – рассказал Сайнс.

Алонсо выписали 10-секундный штраф и 3 штрафных балла за столкновение с Сайнсом

29 комментариев
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Ответ Кирилл Конопельченко
Иди посмотри спринт а потом таблицу чемпионата.
Сайнс отстаёт на пять очков при пропущенном гран-при. По тону сообщения вывод из таблицы как будто очевиден, но я затрудняюсь его сделать, каким он должен быть?
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Попов правильно сказал, комментируя квалификацию: Шарль такой мягкий хороший парень. Но мягкий хороший парень не будет чемпионом, он всегда будет кому-то уступать. Жизнь такова, что в индивидуальных видах спорта, в т.ч. и в формуле 1, чемпион должен быть злым до побед, наплевать на напарников по команде (сборной) и заставить всех работать именно на себя.
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В Ф1 всегда должен быть первый и второй.Если руководитель ничего не делает для этого тогда жди того что они будут друг друга вышибать.История Ф1 знает много таких примеров.Не может быть двух чемпионов.Чемпион всегда один.
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Ответ Александр Илюхин
В Ф1 всегда должен быть первый и второй.Если руководитель ничего не делает для этого тогда жди того что они будут друг друга вышибать.История Ф1 знает много таких примеров.Не может быть двух чемпионов.Чемпион всегда один.
Или должна быть серьезная разница между Гонщиками, Макс - Перес, Алонсо - Строл, Албон - Сарджент.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Если бы Сайнс не пропустил одну гонку из-за операции- сейчас бы был выше Леклера. Но история не знает сослагательного наклонения.
Или уехал бы в пропущенной гонке в стену. Но да, никто не знает, как было бы.
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В таких ситуациях Шарль всегда или почти будет отступать ибо ему есть что терять и лучше уступить и доехать, да и впринципе не любитель жёсткой борьбы. А Карлосу все равно ему надо показывать чего он стоит. Ему бы в одну команду к Фернандо или Максу то ещё веселье было бы
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Ответ ibra207
Что ему такого терять, чего не терять Сайнсу? Вам не кажется, что гонщик мыслящий категориями «Уступить и доехать» и «не любитель жесткой борьбы», как-то не вполне ассоциируется с чемпионом мира? На одних квалификация далеко не уедешь. Ему невероятно повезло, что он гоняется в нынешнюю плюшевую эпоху. Страшно подумать, что было бы, попади он с таким подходом в золотую эру Ф1.
Он просто адекватно оценивает ситуацию на треке,а не выдавливает напарника как псих и почему-то за такую же оборону Алонсо дали штраф а Сайнсу нет.
Какой смысл был ему в том моменте упираться и доводить до столкновения? когда он понимал что легко обгонит Сайнса и сделал это уже в конце следующей прямой.
В золотую эру Ф1 где было максимум 10обгонов за гонку? там бы никто не смог его обогнать после хорошей квалы.
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Ответ GODZILLA
В таких ситуациях Шарль всегда или почти будет отступать ибо ему есть что терять и лучше уступить и доехать, да и впринципе не любитель жёсткой борьбы. А Карлосу все равно ему надо показывать чего он стоит. Ему бы в одну команду к Фернандо или Максу то ещё веселье было бы
Что ему такого терять, чего не терять Сайнсу? Вам не кажется, что гонщик мыслящий категориями «Уступить и доехать» и «не любитель жесткой борьбы», как-то не вполне ассоциируется с чемпионом мира? На одних квалификация далеко не уедешь.
Ему невероятно повезло, что он гоняется в нынешнюю плюшевую эпоху. Страшно подумать, что было бы, попади он с таким подходом в золотую эру Ф1.
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Ответ ibra207
Да я тебя умоляю)) он защищался на серьезном торможении, сразу же после того, как у него был контакт с Алонсо. И как выяснилось похоже, делал он это, после прямой, на грязных шинах и еще не зная что днище серьезно повреждено) С учетом этого, говорить что Сайнс намеренно завез напарника, не совсем обоснованно. Удивительно что он вообще попал в поворот. Там же видно на повторе, что машину испанца слегка выставило, снося боком наружу. Да и откуда Леклеру было понимать, что легко обгонит Сайнса. У него вся гонка для этого была, однако даже подъехать не мог. Обогнал только когда машина Сайнса получила повреждения. А нет, так бы и приехали.
И зачем вообще защищаться против напарника так жёстко понимая что ты убил шины,он ни разу за гонку не тормозил так поздно как в том моменте.
И как он умудрился убить Шины будучи на абсолютно новом комплекте в то время как у Леклера были старые шины на которых он проехал 5кругов из которых 2быстрых круга?
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Ответ ibra207
По первой части твоего сообщения-прочитай еще раз моё) Там не столько в шинах дело. Сколько в механических повреждениях машины. Да и его не атаковал никто в том повороте за всю гонку, поэтому небыло необходимости в столь позднем торможении, да еще и на поврежденной машине. Да и про убитые шины, это твои слова, я говорил про грязные шины)
Карлос сам сказал что убил шины.
И вообще действовал странно,можно было спокойно объехать Алонсо на прямой а не бороться с ним в поворотах.
Леклер пару раз атаковал Переса у которого была дрс а что мешало Сайнсу атаковать Алонсо без дрс на прямой я не понимаю.
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Ответ Фанат спорта01
Без дрс разница в скорости 30км,а с дрс максимум 5 и ежу понятно что машину без дрс обогнать намного легче чем машину с дрс.
Ну так и не должно быть легко)
Кроме дрс, есть еще батарейка, используемая с умом, да и аэродинамику машины можно настроить на прямые, если мало среднескоростных поворотов на трассе, как а Китае как раз. В итоге при грамотном подходе эта разница в 30кмч значительно уменьшается и можно оборонятся даже на более слабой в целом машине. Что уже неоднократно было показано и доказано
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Ответ ibra207
Что значит не могли обогнать тк у тех было дрс?) мы не разу не видели таких обгонов?
Без дрс разница в скорости 30км,а с дрс максимум 5 и ежу понятно что машину без дрс обогнать намного легче чем машину с дрс.
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Ответ Фанат спорта01
Они не могли обогнать Сайнса потому что у того тоже был дрс.
Что значит не могли обогнать тк у тех было дрс?) мы не разу не видели таких обгонов?
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Ответ ibra207
Ну так чего не обгоняли то они его тогда? Раз он ездить не умеет и не в состоянии «просто обогнать на прямой» Алонсо) Показали бы как надо) Алонсо Переса в Бразилии так треть гонки возил, хоть тот и был в секунде постоянно Сорян, не заметил что не в ветку ответил
Они не могли обогнать Сайнса потому что у того тоже был дрс.
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Ответ Фанат спорта01
Какой двойной дрс? Типо у Леклера и передние крылся открывались или что? У всех был слипстрим. Сайнс просто не мог нормально выйти на длинную прямую и каждый раз терял по 0,2 относительно Леклера и Переса на улитке перед прямой.
Ну так чего не обгоняли то они его тогда? Раз он ездить не умеет и не в состоянии «просто обогнать на прямой» Алонсо) Показали бы как надо) Алонсо Переса в Бразилии так треть гонки возил, хоть тот и был в секунде постоянно
Сорян, не заметил что не в ветку ответил
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Ответ ibra207
А у Леклера небыло двойного дрс))? а Сайнсу мешало тоже самое, что Пересу в Бразилии) Уж наверно, выступая на таком уровне, если было бы возможно «просто объехать на прямой», он бы так и сделал)
Какой двойной дрс? Типо у Леклера и передние крылся открывались или что?
У всех был слипстрим.
Сайнс просто не мог нормально выйти на длинную прямую и каждый раз терял по 0,2 относительно Леклера и Переса на улитке перед прямой.
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Ответ Фанат спорта01
И зачем вообще защищаться против напарника так жёстко понимая что ты убил шины,он ни разу за гонку не тормозил так поздно как в том моменте. И как он умудрился убить Шины будучи на абсолютно новом комплекте в то время как у Леклера были старые шины на которых он проехал 5кругов из которых 2быстрых круга?
По первой части твоего сообщения-прочитай еще раз моё) Там не столько в шинах дело. Сколько в механических повреждениях машины. Да и его не атаковал никто в том повороте за всю гонку, поэтому небыло необходимости в столь позднем торможении, да еще и на поврежденной машине.
Да и про убитые шины, это твои слова, я говорил про грязные шины)
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Ответ ibra207
Что ему такого терять, чего не терять Сайнсу? Вам не кажется, что гонщик мыслящий категориями «Уступить и доехать» и «не любитель жесткой борьбы», как-то не вполне ассоциируется с чемпионом мира? На одних квалификация далеко не уедешь. Ему невероятно повезло, что он гоняется в нынешнюю плюшевую эпоху. Страшно подумать, что было бы, попади он с таким подходом в золотую эру Ф1.
Так я не говорю что это есть хорошо, да Шарлю в плане жёсткости в борьбе надо прибавлять но это вряд ли получится уже характер сформирован.
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Ответ GODZILLA
В таких ситуациях Шарль всегда или почти будет отступать ибо ему есть что терять и лучше уступить и доехать, да и впринципе не любитель жёсткой борьбы. А Карлосу все равно ему надо показывать чего он стоит. Ему бы в одну команду к Фернандо или Максу то ещё веселье было бы
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Ответ Кирилл Конопельченко
Комментарий скрыт
Во всех совместных гонках этого года Леклер проигрывал Сайнцу, любитель смотреть таблицы ты наш
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А у Леклера небыло двойного дрс))?
а Сайнсу мешало тоже самое, что Пересу в Бразилии)
Уж наверно, выступая на таком уровне, если было бы возможно «просто объехать на прямой», он бы так и сделал)
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Напоминает то самое интервью Шарля и Макса, когда первый говорит: Ничего особенноого, просто гоночный инцидент.
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Если бы Сайнс не пропустил одну гонку из-за операции- сейчас бы был выше Леклера.
Но история не знает сослагательного наклонения.
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