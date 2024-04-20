Карлос Сайнс: «Нам с Шарлем не удалось поговорить о борьбе в спринте из-за формата уик-энда. Обсудим все вечером»
Сайнс считает, что ему с Леклером нужно детальнее обсудить спринт в Китае.
По словам Шарля Леклера, они с Сайнсом разобрали ситуцию с жесткой борьбой в спринте. Монегаск не стал раскрывать детали разговора, но отметил, что все в порядке.
Однако сам испанец придерживается иного мнения.
«Реальность заключается в том, что нам не удалось поговорить, потому что, очевидно, при таком формате уик-энда у вас не так много времени, чтобы нормально поговорить друг с другом. Вероятно, мы обсудим все вечером.
В этом нет ничего такого. Здесь нечего говорить или делать. Думаю, мы очень жестко гонялись в спринте. Мы гонялись жестко и с другими болидами, и я не жаловался.
Тут все дело в том, чтобы оставлять своему напарнику столько места, сколько возможно, что я всегда буду пытаться делать и всегда делал на протяжении своей карьеры.
В тот момент я оказался в плохом положении, получив повреждения после контакта с Фернандо [Алонсо]. Днище было полностью сломано, на шинах скопилось много грязи, я мало что мог сделать», – рассказал Сайнс.
Алонсо выписали 10-секундный штраф и 3 штрафных балла за столкновение с Сайнсом
Какой смысл был ему в том моменте упираться и доводить до столкновения? когда он понимал что легко обгонит Сайнса и сделал это уже в конце следующей прямой.
В золотую эру Ф1 где было максимум 10обгонов за гонку? там бы никто не смог его обогнать после хорошей квалы.
Ему невероятно повезло, что он гоняется в нынешнюю плюшевую эпоху. Страшно подумать, что было бы, попади он с таким подходом в золотую эру Ф1.
И как он умудрился убить Шины будучи на абсолютно новом комплекте в то время как у Леклера были старые шины на которых он проехал 5кругов из которых 2быстрых круга?
И вообще действовал странно,можно было спокойно объехать Алонсо на прямой а не бороться с ним в поворотах.
Леклер пару раз атаковал Переса у которого была дрс а что мешало Сайнсу атаковать Алонсо без дрс на прямой я не понимаю.
Кроме дрс, есть еще батарейка, используемая с умом, да и аэродинамику машины можно настроить на прямые, если мало среднескоростных поворотов на трассе, как а Китае как раз. В итоге при грамотном подходе эта разница в 30кмч значительно уменьшается и можно оборонятся даже на более слабой в целом машине. Что уже неоднократно было показано и доказано
Сорян, не заметил что не в ветку ответил
У всех был слипстрим.
Сайнс просто не мог нормально выйти на длинную прямую и каждый раз терял по 0,2 относительно Леклера и Переса на улитке перед прямой.
Да и про убитые шины, это твои слова, я говорил про грязные шины)
а Сайнсу мешало тоже самое, что Пересу в Бразилии)
Уж наверно, выступая на таком уровне, если было бы возможно «просто объехать на прямой», он бы так и сделал)
Но история не знает сослагательного наклонения.