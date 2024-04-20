Карлос Сайнс: «Нам с Шарлем не удалось поговорить о борьбе в спринте из-за формата уик-энда. Обсудим все вечером»

Сайнс считает, что ему с Леклером нужно детальнее обсудить спринт в Китае.

По словам , они с Сайнсом разобрали ситуцию с жесткой борьбой в спринте. Монегаск не стал раскрывать детали разговора, но отметил, что все в порядке.

Однако сам испанец придерживается иного мнения.

«Реальность заключается в том, что нам не удалось поговорить, потому что, очевидно, при таком формате уик-энда у вас не так много времени, чтобы нормально поговорить друг с другом. Вероятно, мы обсудим все вечером.

В этом нет ничего такого. Здесь нечего говорить или делать. Думаю, мы очень жестко гонялись в спринте. Мы гонялись жестко и с другими болидами, и я не жаловался.

Тут все дело в том, чтобы оставлять своему напарнику столько места, сколько возможно, что я всегда буду пытаться делать и всегда делал на протяжении своей карьеры.

В тот момент я оказался в плохом положении, получив повреждения после контакта с Фернандо [Алонсо]. Днище было полностью сломано, на шинах скопилось много грязи, я мало что мог сделать», – рассказал Сайнс.

Алонсо выписали 10-секундный штраф и 3 штрафных балла за столкновение с Сайнсом