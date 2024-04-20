Джордж Расселл: «Мы хотим бороться за победы, за титулы – надеюсь, как минимум со следующего года так и будет»

Теги Гран-при Китая Феррари Льюис Хэмилтон Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Расселл прокомментировал 8-е место в квалификации в Китае.

Пилот «Мерседеса» утверждает, что отличия между его машиной и болидом Льюиса Хэмилтона минимальны. Ранее британец рассказал, что в субботней квалификации на его темп повлияли изменения в настройках после спринта.

«У нас вполне схожие настройки, мы оба пошли в одинаковом направлении. Было небольшое отличие, но в плане направления все было очень похоже.

Мы оба внесли серьезные изменения после спринта. И вот что получилось: если бы мы оптимизировали все в этот уик-энд, то, может быть, финишировали бы третьими, четвертыми или пятыми в квалификации. Но мы бы все равно были недовольны.

Мы хотим бороться за победы, за титулы – надеюсь, как минимум со следующего года так и будет. Порой нужно пожертвовать чем-то в краткосрочной перспективе, чтобы добиться большего в будущем. Мы все еще пытаемся найти необходимый путь для развития, чтобы сделать большие шаги вперед. Вот в каком положении мы сейчас», – рассказал Расселл.

Джордж также расстроен тем, что во втором сегменте ему пришлось использовать дополнительный комплект шин из-за аварии Карлоса Сайнса:

«Жаль, что так вышло во втором сегменте. Мой первый круг был достаточно хорош, чтобы оказаться на третьем месте, пока в последнем повороте Карлос не вызвал красные флаги.

Пришлось использовать новый комплект резины, и на третий сегмент остался только один. В конце концов таково наше положение как команды.

Если вы со всем справляетесь, вы будете впереди всей группы. Если у вас нет темпа, то вы будете в ее конце. Вот с чем мы столкнулись в последних двух гонках».  

Гран-при Китая-2024. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
отмазка Льюиса погорела
+6
-4
+2
Удачи Джорджу в гонке !
+3
-1
+2
Кто «мы»?
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий