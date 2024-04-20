Джордж Расселл: «Мы хотим бороться за победы, за титулы – надеюсь, как минимум со следующего года так и будет»

Расселл прокомментировал 8-е место в квалификации в Китае.

Пилот « » утверждает, что отличия между его машиной и болидом минимальны. Ранее британец рассказал, что в субботней квалификации на его темп повлияли изменения в настройках после спринта.

«У нас вполне схожие настройки, мы оба пошли в одинаковом направлении. Было небольшое отличие, но в плане направления все было очень похоже.

Мы оба внесли серьезные изменения после спринта. И вот что получилось: если бы мы оптимизировали все в этот уик-энд, то, может быть, финишировали бы третьими, четвертыми или пятыми в квалификации. Но мы бы все равно были недовольны.

Мы хотим бороться за победы, за титулы – надеюсь, как минимум со следующего года так и будет. Порой нужно пожертвовать чем-то в краткосрочной перспективе, чтобы добиться большего в будущем. Мы все еще пытаемся найти необходимый путь для развития, чтобы сделать большие шаги вперед. Вот в каком положении мы сейчас», – рассказал Расселл.

также расстроен тем, что во втором сегменте ему пришлось использовать дополнительный комплект шин из-за аварии :

«Жаль, что так вышло во втором сегменте. Мой первый круг был достаточно хорош, чтобы оказаться на третьем месте, пока в последнем повороте Карлос не вызвал красные флаги.

Пришлось использовать новый комплект резины, и на третий сегмент остался только один. В конце концов таково наше положение как команды.

Если вы со всем справляетесь, вы будете впереди всей группы. Если у вас нет темпа, то вы будете в ее конце. Вот с чем мы столкнулись в последних двух гонках».

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