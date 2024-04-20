Карлос Сайнс: «Феррари» надо обогнать «Макларен» и «Астон Мартин», у нас есть шанс на длинных отрезках»

Сайнс намерен побороться за подиум после не лучшей квалификации.

Пилот «Феррари» , завершивший квалификацию к Гран-при Китая седьмым, сообщил, что Скудерия способна соперничать по гоночному темпу со всеми оппонентами, кроме «Ред Булл».

Испанец также поделился мыслями об аварии, в которую попал во втором сегменте.

«Все очень просто. Я заехал на поребрик со внутренней стороны, немного попал на гравий и развернулся. Неидеальная ситуация, особенно в квалификации, но, мне кажется, мы хорошо оправились.

Если честно, я в каком-то смысле специально [врезался в барьеры таким образом]. Когда я увидел, что окажусь в стене, то попытался поменять угол, чтобы меньше пострадала подвеска и заднее крыло. Это тяжело, в последний момент у меня получилось, и, к счастью, удалось продолжить сессию.

Во втором сегменте мы проехали хороший круг, что позволило оправиться от того момента и вернуть некоторую уверенность. Пришлось поменять крыло, и поведение машины стало немного другим – у любого крыла есть свои особенности.

Мы уже с практики поняли, что не очень быстры на одном круге. Здесь много длинных средне- и высокоскоростных поворотов, где в прошлом году у нас возникали трудности. Тут они даже длиннее, и мы испытываем еще больше проблем. Я не удивлен, но, надеюсь, получится выступить лучше в гонке, и там у нас будет лишняя десятая или две в сравнении с соперниками.

Если говорить о гоночном темпе, надо обращать внимание не на «Ред Булл», а на « » и « » – похоже, у них лучше квалификационный темп, однако на длинных отрезках у нас будут шансы. Проблема в том, что надо обогнать три болида. К примеру, в Сузуке мне пришлось сильно продлить отрезок, чтобы опередить . Для того, чтобы обогнать три машины, темп должен быть очень хорошим, ведь в борьбе ты расходуешь шины.

У меня ощущение, что мы можем отыграться, но нужно показать более сильный темп, чем сегодня», – отметил Сайнс.

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