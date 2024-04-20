Фредерик Вассер: «75% отрыва Ферстаппена приходится на первый сектор. Мы потеряли там место на первом ряду»

Вассер считает, что «Феррари» могла оказаться выше в квалификации в Китае.

Руководитель «Феррари» отметил, что во многом неудачное выступление Скудерии в квалификации к Гран-при Китая связано с темпом на первом секторе.

«Нам нужно понять, связано ли это с подготовкой к быстрому кругу. Мы потеряли там [в первом секторе] возможность оказаться на первом ряду, а 75% отрыва Макса [Ферстаппена] приходится именно на те повороты, особенно первый и третий. В спринте мы были сильны в этом секторе», – отметил .

Ранее Шарль Леклер говорил, что при настройке болида « » пожертвовала квалификационным темпом ради гоночного.

«Помню, в прошлом году мы были сильны в субботу, а затем менее быстры в воскресенье, когда и зарабатываются важные очки. В спринте мы увидели, что остальные пилоты испытывали трудности с износом резины, в то время как мы все еще были в неплохом положении под конец заезда», – рассказал Фредерик.

Кроме того, руководитель «Феррари» прокомментировал борьбу Фернандо Алонсо и по ходу спринта, которая дошла до контакта:

«Карлос был слегка расстроен из-за борьбы с Фернандо, но все уже решено и находится под контролем. Что я сказал ему насчет завтрашнего дня? Финишируй и заработай очки».

Гран-при Китая-2024. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й