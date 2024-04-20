Фредерик Вассер: «75% отрыва Ферстаппена приходится на первый сектор. Мы потеряли там место на первом ряду»

Теги Гран-при Китая Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Фредерик Вассер Авто

Вассер считает, что «Феррари» могла оказаться выше в квалификации в Китае.

Руководитель «Феррари» отметил, что во многом неудачное выступление Скудерии в квалификации к Гран-при Китая связано с темпом на первом секторе.

«Нам нужно понять, связано ли это с подготовкой к быстрому кругу. Мы потеряли там [в первом секторе] возможность оказаться на первом ряду, а 75% отрыва Макса [Ферстаппена] приходится именно на те повороты, особенно первый и третий. В спринте мы были сильны в этом секторе», – отметил Вассер.

Ранее Шарль Леклер говорил, что при настройке болида «Феррари» пожертвовала квалификационным темпом ради гоночного.

«Помню, в прошлом году мы были сильны в субботу, а затем менее быстры в воскресенье, когда и зарабатываются важные очки. В спринте мы увидели, что остальные пилоты испытывали трудности с износом резины, в то время как мы все еще были в неплохом положении под конец заезда», – рассказал Фредерик.

Кроме того, руководитель «Феррари» прокомментировал борьбу Фернандо Алонсо и Карлоса Сайнса по ходу спринта, которая дошла до контакта:

«Карлос был слегка расстроен из-за борьбы с Фернандо, но все уже решено и находится под контролем. Что я сказал ему насчет завтрашнего дня? Финишируй и заработай очки».  

Гран-при Китая-2024. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Интересно, это решение можно оспорить в CAS ?
Нет, Либерти покажет договор с ФИА, где написано что Ф1, это околоспортивное шоу.
+1
0
+1
Интересно, это решение можно оспорить в CAS ?
0
0
0
Ответ burefan
Можно, на 75%
Интересно, как мой коммент про отказ Астону со стороны ФИА попал в эту ветку ...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий