Макс Ферстаппен: «В гонке должны быть готовы, что направление ветра вновь изменится – и это вновь повлияет на баланс машины»

рассказал о трудностях в квалификации к .

По словам пилота «Ред Булл», на поведение болида очень сильно влиял ветер и изменения его направления и силы.

«Честно говоря, в квалификации я был немного озадачен. В начале третьего сегмента я оказался медленнее, чем был в конце второго сегмента – и не понимал причины.

В данный момент у нас есть только одно объяснение – изменилось направление ветра, а болиды «Ф-1» на трассе в Китае крайне чувствительны к смене направления и силы ветра.

Во второй попытке в третьем сегменте все снова вернулось в норму и я смог улучшить свое время, хотя и не знал, чего именно ожидать. Но внезапно в работе машины все встало на свои места – баланс стал хорошим, вернулся нормальный уровень сцепления с трассой. И в такие моменты, когда ты чувствуешь уверенность за рулем болида, ты можешь атаковать сильнее.

Чего я жду от гонки? Ну, я примерно представляю себе, чего ждать в вопросе износа шин. При этом мы должны быть готовы к тому, что направление ветра вновь может измениться, и что это вновь повлияет на баланс машины. Но если наша машина будет хотя бы наполовину так же хороша, как была в спринте, то у нас будут хорошие шансы на победу в Гран-при», – рассказал Ферстаппен.

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