Фернандо Алонсо: «В условиях гонки «Астон Мартин» не является второй по скорости командой чемпионата – я жду трудный заезд»

Алонсо оценил перспективы команды на .

В квалификации пилот « » сумел показать третье время, но сомневается, что сумеет удержать эту позицию в гонке.

«Мы можем быть довольны тем, насколько конкурентоспособны оказались на трассе в Шанхае. Хотя, разумеется, когда ты все-таки не выжимаешь максимум из имеющихся возможностей – это немного тебя беспокоит.

Мы конечно еще изучим все данные, но мне кажется, что [потерянных в 1-2 поворотах 0,2 секунды] нам бы все равно не хватило, чтобы опередить . Хотя в контексте гонки это в любом случае не имеет значения. Потому что в условиях гонки «Астон Мартин» не является второй по скорости командой чемпионата. Но да, как и всегда, мы постараемся, что называется, продать свою жизнь подороже.

Я жду трудную гонку. На длинной дистанции мы уступаем в скорости и «Феррари», и « », да и « », возможно, тоже. Посмотрим, как я смогу защищаться», – рассказал Алонсо.

У «Ред Булл» – 100-й поул в истории, Алонсо выступил с мастер-классом для «Феррари»