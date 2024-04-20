Фернандо Алонсо: «В условиях гонки «Астон Мартин» не является второй по скорости командой чемпионата – я жду трудный заезд»

Теги Гран-при Китая Феррари Макларен Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Мерседес Серхио Перес Астон Мартин Авто

Алонсо оценил перспективы команды на Гран-при Китая.

В квалификации пилот «Астон Мартин» сумел показать третье время, но сомневается, что сумеет удержать эту позицию в гонке.

«Мы можем быть довольны тем, насколько конкурентоспособны оказались на трассе в Шанхае. Хотя, разумеется, когда ты все-таки не выжимаешь максимум из имеющихся возможностей – это немного тебя беспокоит.

Мы конечно еще изучим все данные, но мне кажется, что [потерянных в 1-2 поворотах 0,2 секунды] нам бы все равно не хватило, чтобы опередить Переса. Хотя в контексте гонки это в любом случае не имеет значения. Потому что в условиях гонки «Астон Мартин» не является второй по скорости командой чемпионата. Но да, как и всегда, мы постараемся, что называется, продать свою жизнь подороже.

Я жду трудную гонку. На длинной дистанции мы уступаем в скорости и «Феррари», и «Макларену», да и «Мерседесу», возможно, тоже. Посмотрим, как я смогу защищаться», – рассказал Алонсо.

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2 комментария
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Фернандо, с таким результатом в квалификации - ты уже главный герой уик-энда, это феноменальный результат. Если ты завтра финируешь 7-м после 2 РБ, 2 Феррари и 2 Макларенов - это уже будет победой. Ибо у тебя 5-я машина по скорости, АМ в гонке для них не соперник вообще. Не переживай по этому поводу, ты быстрейший гонщик планеты и все это прекрасно понимают, кто хоть немного разбирается в Ф1.
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Ну "величайшего" должен оставить позади, возможно Расселла и Пиастри.
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