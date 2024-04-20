Фернандо Алонсо: «По сравнению со спринтом машина стала работать лучше»

Алонсо остался доволен выступлением в квалификации к .

Пилот « » сумел показать третье время, уступив только двум гонщикам «Ред Булл».

«На первом секторе у меня был неприятный момент – я чуть не потерял машину в связке первого и второго поворота. После чего сказал себе, что дальше нужно либо атаковать на пределе, либо бросать круг, поскольку в том моменте я потерял где-то 0,2 секунды.

Мы не сдались и продолжили атаковать на этом круге и установили хорошее время. По сравнению со спринтом машина стала работать лучше. Мы внесли в настройки пару изменений – посмотрим, сможем ли мы теперь конвертировать это выступление в заработанные очки в гонке.

Я очень рад и горжусь командой. Мы не сдаемся, и хоть пока команда и не находится на тех позициях, на которых хотелось бы, мы не сбавляем обороты», – рассказал Алонсо.

У «Ред Булл» – 100-й поул в истории, Алонсо выступил с мастер-классом для «Феррари»