Фернандо Алонсо: «По сравнению со спринтом машина стала работать лучше»

Теги Гран-при Китая Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Алонсо остался доволен выступлением в квалификации к Гран-при Китая.

Пилот «Астон Мартин» сумел показать третье время, уступив только двум гонщикам «Ред Булл».

«На первом секторе у меня был неприятный момент – я чуть не потерял машину в связке первого и второго поворота. После чего сказал себе, что дальше нужно либо атаковать на пределе, либо бросать круг, поскольку в том моменте я потерял где-то 0,2 секунды.

Мы не сдались и продолжили атаковать на этом круге и установили хорошее время. По сравнению со спринтом машина стала работать лучше. Мы внесли в настройки пару изменений – посмотрим, сможем ли мы теперь конвертировать это выступление в заработанные очки в гонке.

Я очень рад и горжусь командой. Мы не сдаемся, и хоть пока команда и не находится на тех позициях, на которых хотелось бы, мы не сбавляем обороты», – рассказал Алонсо.

У «Ред Булл» – 100-й поул в истории, Алонсо выступил с мастер-классом для «Феррари»

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
глядя на разницу между ним и строллом, иногда кажется что великий алонсо в чем-то прав относительно фернандо.)
+10
-1
+9
Завтра неминуемо окажутся впереди оба Феррари и Макларен, ибо на дистанции с ними бороться нет ни единого шанса. Но именно в квалификации Фернандо показал как надо водить болид. Где ваш скилл, Леклер, Сасайнс, Норрис распиаренный, Пиастри. ГДЕ? Алонсо на 5-й машине пелетона вас всех переквалицифировал! Вы никто на фоне Алонсо, запомните!! Ферстаппен ты тоже запомни, что твоё счастье, что Алонсо не на месте Переса, ты бы плакал, потому что всегда был бы позади Алонсо. Алонсо снова и снова доказывает, что он Король Ф1, он номер 1, сколько бы ты не шакалил поулы, победы и титулы на самовозе. Алонсо всем все давно доказал, он на верхней ступени пьедестала во всей истории Формулы-1. 🙏🙏🙏🙌🙌🙌🙌🙌🙌
+7
-2
+5
Ответ Jurgen Klinsmann
глядя на разницу между ним и строллом, иногда кажется что великий алонсо в чем-то прав относительно фернандо.)
особенно вспоминая типа быстрого Феттеля на фоне Строла.
+5
-1
+4
Ответ Великий Алонсо
Завтра неминуемо окажутся впереди оба Феррари и Макларен, ибо на дистанции с ними бороться нет ни единого шанса. Но именно в квалификации Фернандо показал как надо водить болид. Где ваш скилл, Леклер, Сасайнс, Норрис распиаренный, Пиастри. ГДЕ? Алонсо на 5-й машине пелетона вас всех переквалицифировал! Вы никто на фоне Алонсо, запомните!! Ферстаппен ты тоже запомни, что твоё счастье, что Алонсо не на месте Переса, ты бы плакал, потому что всегда был бы позади Алонсо. Алонсо снова и снова доказывает, что он Король Ф1, он номер 1, сколько бы ты не шакалил поулы, победы и титулы на самовозе. Алонсо всем все давно доказал, он на верхней ступени пьедестала во всей истории Формулы-1. 🙏🙏🙏🙌🙌🙌🙌🙌🙌
А про скилл "величайшего в истории" и говорить не приходится, проиграл Строллу)))
+2
-1
+1
Третье место в квалификации- это очень достойный результат.
Удачи в гонке !
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий