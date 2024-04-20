Фернандо Алонсо: «Досадно, что мы не смогли добраться до финиша, но мы потеряли не так уж много очков»

Теги Гран-при Китая Феррари Фернандо Алонсо Карлос Сайнс Формула-1 Астон Мартин Авто

Алонсо рассказал о борьбе с Сайнсом в спринте перед Гран-при Китая.

Пилот «Астон Мартин» долгое время боролся за место на подиуме, но в итоге был вынужден сойти с дистанции из-за прокола колеса и повреждения болида.

«Думаю, машина работала нормально. Заезд получился тяжелым, мы проехали пару поворотов бок о бок с соперниками, борьба была жесткой. В итоге кому-то нужно было отступить – и я сделал это в 8-м повороте. Я съехал с траектории, чтобы избежать контакта. Но соперник не стал отступать и пытаться избежать контакта.

Как бы то ни было, это был лишь спринт, мы могли претендовать всего на 2-3 очка, потому что в конечном счете мы бы смогли финишировать максимум на 7-8 месте. Да, досадно, что мы не смогли добраться до финиша, но мы потеряли не так уж много очков», – рассказал Алонсо.

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2 комментария
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Ответ Великий Алонсо
Как ты сам видишь Нандо, команда в жопе, скорости нет, вы медленнее даже чем Мерседес, о котором ты так шутил и типа нет смысла туда переходить. А зря, ты был не прав.
Пиши на испанском, он тебя не понимает.
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