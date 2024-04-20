Карлос Сайнс: «Вероятно, в борьбе с Леклером я «убил» свои шины. И я извиняюсь, если где-то переборщил»

Сайнс высказался о борьбе с в спринте перед .

Пилот «Феррари» рассказал, что просто старался бороться за позицию и пытался выжать из болида максимум скорости.

«Ну, я хорошо стартовал, и в начале заезда атаковал гораздо сильнее. Я понимал, что обогнав Шарля у меня будут хорошие шансы выиграть гонку. Вероятно, в этой борьбе я «убил» свои шины – так что после этого мне пришлось беречь их до конца заезда.

До тех пор, пока я не догнал . И я думаю, что в случае с Фернандо мне удался очень хороший маневр, когда я провел атаку по внешней траектории в 7-м повороте. После этого, как мне кажется, он решил провести ответную атаку в стиле «все или ничего» в 89-м повороте, что, как мне кажется, стоило гонки нам обоим. Ведь в этой борьбе я немного повредил машину и испортил шины, проехавшись по грязной части трассы.

После этого мне приходилось бороться со скольжением машины и я делал все, что только мог, чтобы защитить свою позицию. И да, возможно, в борьбе с Шарлем была пара неприятных моментов. И я извиняюсь, если где-то переборщил, но мы оба жестко боролись и я просто старался делать все возможное, чтобы удерживать машину под контролем», – рассказал .

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