Карлос Сайнс: «Вероятно, в борьбе с Леклером я «убил» свои шины. И я извиняюсь, если где-то переборщил»
Сайнс высказался о борьбе с Леклером в спринте перед Гран-при Китая.
Пилот «Феррари» рассказал, что просто старался бороться за позицию и пытался выжать из болида максимум скорости.
«Ну, я хорошо стартовал, и в начале заезда атаковал гораздо сильнее. Я понимал, что обогнав Шарля у меня будут хорошие шансы выиграть гонку. Вероятно, в этой борьбе я «убил» свои шины – так что после этого мне пришлось беречь их до конца заезда.
До тех пор, пока я не догнал Фернандо Алонсо. И я думаю, что в случае с Фернандо мне удался очень хороший маневр, когда я провел атаку по внешней траектории в 7-м повороте. После этого, как мне кажется, он решил провести ответную атаку в стиле «все или ничего» в 89-м повороте, что, как мне кажется, стоило гонки нам обоим. Ведь в этой борьбе я немного повредил машину и испортил шины, проехавшись по грязной части трассы.
После этого мне приходилось бороться со скольжением машины и я делал все, что только мог, чтобы защитить свою позицию. И да, возможно, в борьбе с Шарлем была пара неприятных моментов. И я извиняюсь, если где-то переборщил, но мы оба жестко боролись и я просто старался делать все возможное, чтобы удерживать машину под контролем», – рассказал Сайнс.
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Он это про Макса говорил, а не про Шарля.
"I did a good start, I was pushing Max hard at the beginning because I knew if I was passing him I had a strong chance of winning the race"