Макс Ферстаппен: «Пилотировать довольно тяжело из-за того, что ветер сильно меняется каждый день»

Теги Гран-при Китая Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен высказался после победы в спринте.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стартовал четвертым в спринте на Гран-при Китая, что не помешало ему выиграть заезд.

«Квалификация [к основной гонке] будет играть большую роль, важно получить хорошую позицию, а завтра – не знаю, ветер сильно меняется каждый день, поэтому пилотировать довольно тяжело», – заявил трехкратный чемпион мира.

Нидерландец также сообщил, что испытывал проблемы с батареей, на которые жаловался по радио, лишь на протяжении двух кругов, после чего ситуацию исправили.

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2 комментария
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"Квалификация будет играть большую роль, важно получить высокую позицию". Прям как по бумажке методички читает. За 9 кругов второму привёз 13 секунд, но конечно же в квалификации прям таки необходимо стартовать первым, а иначе победы не видать.....🤣🤣🤣🤣. Какой-же ты унылый, Ферстаппенн.... Просто образец невзрачности и серости человека как личности. Даже Феттель и то хоть как-то свое уныние заботой об экологии разбавлял, этот же вообще пустой как пробка.
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Ответ Великий Алонсо
"Квалификация будет играть большую роль, важно получить высокую позицию". Прям как по бумажке методички читает. За 9 кругов второму привёз 13 секунд, но конечно же в квалификации прям таки необходимо стартовать первым, а иначе победы не видать.....🤣🤣🤣🤣. Какой-же ты унылый, Ферстаппенн.... Просто образец невзрачности и серости человека как личности. Даже Феттель и то хоть как-то свое уныние заботой об экологии разбавлял, этот же вообще пустой как пробка.
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