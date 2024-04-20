Макс Ферстаппен: «Пилотировать довольно тяжело из-за того, что ветер сильно меняется каждый день»

Ферстаппен высказался после победы в спринте.

Гонщик « » Макс Ферстаппен стартовал четвертым в спринте на , что не помешало ему выиграть заезд.

«Квалификация [к основной гонке] будет играть большую роль, важно получить хорошую позицию, а завтра – не знаю, ветер сильно меняется каждый день, поэтому пилотировать довольно тяжело», – заявил трехкратный чемпион мира.

Нидерландец также сообщил, что испытывал проблемы с батареей, на которые жаловался по радио, лишь на протяжении двух кругов, после чего ситуацию исправили.

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