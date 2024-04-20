Шарль Леклер: «Сайнс немного переступил черту. Хотя я и сам делал это в прошлом»

Теги Гран-при Китая Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Авто

Леклер высказался о сражении с Сайном в спринте перед Гран-при Китая.

Пилот «Феррари» отметил, что остался не слишком доволен чрезмерно агрессивными действиями напарника.

«Да, я думаю, что сегодня Карлос все-таки немного переступил черту. Хотя, если честно, я и сам переступал эту черту в прошлом. И когда подобные вещи происходят – обычно мы просто обсуждаем случившееся, проясняем ситуацию.

Думаю, нам обоим повезло с тем, что мы добрались до финиша.

В прошлом мы уже делали это и все было нормально. Так что у меня нет никаких опасений относительно этого уик-энда. Но да, сегодня Карлос немного переборщил и между нашими машинами произошел контакт. Притом, что мы были в разных ситуациях – потому что я хорошо сэкономил шины, мой темп в конце заезда был выше. Просто досадно, что в итоге мы так отстали от Переса, хотя могли бы догнать его. Досадно, что так вышло.

Как бы то ни было, у нас четвертое место, могло быть третье, всегда можно добиться большего. Теперь мы сосредоточены на предстоящей квалификации, потому что именно там многое может решиться. Нужно хорошо выступить в квалификации – ведь в двух последних случаях мне этого не удавалось. Но я много работал и уверен, что сумел добиться прогресса, сделать несколько шагов вперед. И теперь нужно это доказать», – рассказал Леклер.

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7 комментариев
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Ну что ж, пора это доказать и в квалификации, и в гонке, Шарль! Что много работал и стал лучше. Удачи!
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Это тебе как тренировка. Хем будет действовать с тобой жёстче и сразу кричать по радио, что виноват был ты.
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Молодец! Нужно продолжать работать и дальше прибовлять.
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Ответ Veneno
Сайнц берега попутал, пора его вернуть на место, его любимое место за перделами топ 5
Сайнц всё правильно сделал. В ф1 выигрывают наглецы. Если бы Шарль сделал изначально себе репутацию, как у условного Макса/Льюиса, никто бы и не думал его с трассы выкидывать раз за разом. А тут они "поговорят" 🤦
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А что ты ожидал дорогой друг? Сайнс в этом сезоне пленных брать не будет. Ему надо доказать что он сильнее тебя.
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Сайнсу нужно доказать что он очень хороший гонщик, легко пропускать он никого не будет.
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