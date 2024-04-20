Шарль Леклер: «Сайнс немного переступил черту. Хотя я и сам делал это в прошлом»

Леклер высказался о сражении с Сайном в спринте перед .

Пилот «Феррари» отметил, что остался не слишком доволен чрезмерно агрессивными действиями напарника.

«Да, я думаю, что сегодня все-таки немного переступил черту. Хотя, если честно, я и сам переступал эту черту в прошлом. И когда подобные вещи происходят – обычно мы просто обсуждаем случившееся, проясняем ситуацию.

Думаю, нам обоим повезло с тем, что мы добрались до финиша.

В прошлом мы уже делали это и все было нормально. Так что у меня нет никаких опасений относительно этого уик-энда. Но да, сегодня Карлос немного переборщил и между нашими машинами произошел контакт. Притом, что мы были в разных ситуациях – потому что я хорошо сэкономил шины, мой темп в конце заезда был выше. Просто досадно, что в итоге мы так отстали от Переса, хотя могли бы догнать его. Досадно, что так вышло.

Как бы то ни было, у нас четвертое место, могло быть третье, всегда можно добиться большего. Теперь мы сосредоточены на предстоящей квалификации, потому что именно там многое может решиться. Нужно хорошо выступить в квалификации – ведь в двух последних случаях мне этого не удавалось. Но я много работал и уверен, что сумел добиться прогресса, сделать несколько шагов вперед. И теперь нужно это доказать», – рассказал .

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