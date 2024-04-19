Карлос Сайнс: «У «Феррари» были большие трудности с прогревом шин. Повезло, что меня не развернуло»

Теги Гран-при Китая Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Авто

Сайнс сообщил о проблемах «Феррари» в дождевых условиях.

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс показал пятое время в квалификации к спринту на Гран-при Китая и отметил, что едва не развернулся на скользкой трассе, как его напарник Шарль Леклер.

«Мы долго прождали на выезде с пит-лейн на промежуточных шинах, они остыли, а затем у Шарля и меня были большие трудности с прогревом. Повезло, что со мной не случилось [разворота].

Мы не могли провести хороший третий сегмент, но потом я спас положение, став пятым. На этой трассе очень сложно освоиться и почти тут же начать квалификацию.

Утром [в субботу] будет спринт, затем снимется правило закрытого парка, и мы сможем менять болид. Я бы хотел внести пару корректировок после спринта, потому что мне некомфортно.

Есть некоторые идеи, как улучшить машину к квалификации. В спринте придется выживать с тем, что есть, и сражаться с пятой стартовой позиции», – заявил испанский гонщик.

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