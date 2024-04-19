Шарль Леклер: «Не удалось показать работу над подготовкой шин на сухой трассе – «Феррари» добилась большого прогресса»

Леклер прокомментировал трудную квалификацию к спринту.

Гонщик « » дошел до контакта с барьерами в третьем сегменте дождевой квалификации к спринту на Гран-при Китая. Вторая попытка позволила монегаску занять седьмое место, которым он остался недоволен.

«Откровенно говоря, первый круг вышел крайне тяжелым. Было очень сложно «включить» покрышки. Я старался действовать агрессивно, но потерял машину в восьмом повороте. Это немного испортило квалификацию, потому что руль оказался чуть смещен.

Но в целом не думаю, что были какие-то чудеса. Мы не могли сделать сильно больше, если говорить про мою сессию.

Я вновь не выжал максимум из квалификации и недоволен этим. Если смотреть на плюсы, то мы добились большого прогресса на сухой трассе. И этим я доволен, так как я много работал над подготовкой шин на сухом треке – похоже, по крайней мере это принесло плоды. Но посмотрим, что будет завтра. Гонка длинная.

Я хотел показать это сегодня, но в третьем сегменте пошел дождь, и не удалось. Постараемся выжать максимум из завтрашнего спринта и посмотрим, что будет в гонке», – заявил Шарль.

Гран-при Китая-2024. Квалификация к спринту. Норрис – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й

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