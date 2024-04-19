Джордж Расселл: «У нас по-прежнему есть шансы отыграться в спринте»

Теги Гран-при Китая Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Расселл объяснил неудачу в спринт-квалификации к Гран-при Китая.

Пилот «Мерседеса» не смог пройти в третий сегмент сессии, объяснив это тем, что команда не оптимально подготовилась к быстрой попытке, и шины на его болиде остыли, пока он стоял на пит-лейн в ожидании возможности выехать на трек.

«Все это было совсем не просто. В первую очередь я говорю об этом круге во втором сегменте. Мы постарались выехать на трассу как можно раньше, но в итоге просто застряли. Мне кажется, что впереди нас было где-то 12 машин, они просто стояли на пит-лейн, и в результате шины остыли и мы потеряли оптимальную температуру.

Но затем борьба все равно была очень плотной. Буквально еще 0,1 секунды – и ты окажешься на 4-5 позиций выше. Досадно оказаться почти в самом конце. Но я думаю, что у нас по-прежнему есть шансы отыграться в спринте», – рассказал Расселл.

Гран-при Китая-2024. Квалификация к спринту. Норрис – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й

6 комментариев
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
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интересно, а зачем им работать на Хэмилтона?
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Ответ ASphotographer
интересно, а зачем им работать на Хэмилтона?
Если Мерс собирается пригласить Сайнса, то Вольффу надо немного нагнуть Рассела в понимании что он не является безоговорочным первым номером.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Если Мерс собирается пригласить Сайнса, то Вольффу надо немного нагнуть Рассела в понимании что он не является безоговорочным первым номером.
А зачем? У Рассела есть контракт, все эти нагибания курам насмех. Когда Сайнс придет, если придет, то история сама рассудит, кто первый, а кто второй.
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Ответ ASphotographer
А зачем? У Рассела есть контракт, все эти нагибания курам насмех. Когда Сайнс придет, если придет, то история сама рассудит, кто первый, а кто второй.
Так сейчас же муссируется в СМИ что Рассел не очень хочет иметь такого сильного напарника как Сайнс.
Так что своего рода ослабление его позиций.
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Ответ ASphotographer
А зачем? У Рассела есть контракт, все эти нагибания курам насмех. Когда Сайнс придет, если придет, то история сама рассудит, кто первый, а кто второй.
Дополню первый свой ответ.
Тото хорошо умеет работать с противовесами.
Вспомните, что после начала побед в Мерсе Хэмилтон начал возбухать.
И Тото демонстративно помог Росбергу стать чемпионом ( и молодец что сразу ушёл, поняв комбинацию Вольффа).
И Хэмилтон несколько лет не забывал тот урок.
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