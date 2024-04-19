Джордж Расселл: «У нас по-прежнему есть шансы отыграться в спринте»

Расселл объяснил неудачу в спринт-квалификации к Гран-при Китая.

Пилот « » не смог пройти в третий сегмент сессии, объяснив это тем, что команда не оптимально подготовилась к быстрой попытке, и шины на его болиде остыли, пока он стоял на пит-лейн в ожидании возможности выехать на трек.

«Все это было совсем не просто. В первую очередь я говорю об этом круге во втором сегменте. Мы постарались выехать на трассу как можно раньше, но в итоге просто застряли. Мне кажется, что впереди нас было где-то 12 машин, они просто стояли на пит-лейн, и в результате шины остыли и мы потеряли оптимальную температуру.

Но затем борьба все равно была очень плотной. Буквально еще 0,1 секунды – и ты окажешься на 4-5 позиций выше. Досадно оказаться почти в самом конце. Но я думаю, что у нас по-прежнему есть шансы отыграться в спринте», – рассказал .

Гран-при Китая-2024. Квалификация к спринту. Норрис – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й