Чжоу Гуаньюй: «10-е место – это большое облегчение. Это первое выступление дома, все равно что первый день в офисе»

Теги Гран-при Китая Заубер Формула-1 Чжоу Гуаньюй Авто

Чжоу рассказал о впечатлениях от выступления на домашнем этапе.

Пилот «Заубера» подвел итоги квалификации к спринту Гран-при Китая, где стал 10-м.

«Это большое облегчение. Я очень доволен сегодняшним результатом. В этот уик-энд я испытываю большое давление.

Конечно, у фанатов большие ожидания, как и всегда, но это первое выступление дома, все равно что первый день в офисе, первый выезд на трассу – здорово оказаться в третьем сегменте квалификации к спринту. Это в первый раз в моей карьере.

Каждый раз, перед тем как запрыгнуть в болид в боксах, я вижу ликующую толпу, так что я правда счастлив, что смог принести им такой результат и наградить их за то, что они сидели под дождем», – сказал Чжоу.

Гран-при Китая-2024. Квалификация к спринту. Норрис – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й

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Хоть кто то нас понимает, молодец Гуаньюй
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