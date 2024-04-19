Чжоу Гуаньюй: «10-е место – это большое облегчение. Это первое выступление дома, все равно что первый день в офисе»

Чжоу рассказал о впечатлениях от выступления на домашнем этапе.

Пилот « » подвел итоги квалификации к спринту Гран-при Китая, где стал 10-м.

«Это большое облегчение. Я очень доволен сегодняшним результатом. В этот уик-энд я испытываю большое давление.

Конечно, у фанатов большие ожидания, как и всегда, но это первое выступление дома, все равно что первый день в офисе, первый выезд на трассу – здорово оказаться в третьем сегменте квалификации к спринту. Это в первый раз в моей карьере.

Каждый раз, перед тем как запрыгнуть в болид в боксах, я вижу ликующую толпу, так что я правда счастлив, что смог принести им такой результат и наградить их за то, что они сидели под дождем», – сказал .

Гран-при Китая-2024. Квалификация к спринту. Норрис – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й