Фернандо Алонсо о 3-м месте: «Чрезвычайно рад такому результату»

Алонсо остался доволен результатом спринт-квалификации в Китае.

Пилот « » сумел показать третье время по итогам сессии, которая проходила в переменчивых погодных условиях.

«Это было весьма напряженно! В первом сегменте мы главным образом следили за погодой и угрозой начала дождя. В первом сегменте мы добились некоторого прогресса, затем просто проехали нормальный круг во втором сегменте. То есть на сухой трассе мы сегодня явно не было супер-конкурентоспособны.

Но вот в третьем сегменте пошел дождь, и в таких условиях каждый круг получается особенным, непохожим на другие. Промежуточные шины с каждым кругом работали чуть лучше, при этом состояние трассы с каждым кругом ухудшалось, потому что дождь не заканчивался. Правильно оценить уровень сцепления с трассой на отдельных участках было очень непросто, так что я чрезвычайно рад такому результату», – рассказал Алонсо.

Гран-при Китая-2024. Квалификация к спринту. Норрис – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й