Льюис Хэмилтон: «Воодушевился, когда пошел дождь. В сухую погоду мы недостаточно быстры»

Теги Гран-при Китая Феррари Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Авто

Хэмилтон остался доволен выступлением в квалификации к спринту в Китае.

Пилот «Мерседеса» в дождевых условиях сумел показать второе время и начнет завтрашний спринт с первого ряда стартовой решетки.

«Это было очень сложно. Всем сильно не хватало сцепления колес с трассой, и в итоге я очень доволен результатом.

Как только я увидел, что пошел дождь, то сразу воодушевился, потому что в сухую погоду мы просто были недостаточно быстры. Так что когда пошел дождь я подумал, что у нас может появиться хороший шанс, что и случилось.

Что касается шансов в спринте – все будет зависеть от погодных условий. Если они будут такими же, как сейчас – то у нас будет шанс оказаться на высокой позиции. Если же будет сухо, то «Феррари» и «Ред Булл» просто проедут мимо нас. Хотя, возможно, кого-то еще из соперников мы сдержать сможем», – рассказал Хэмилтон.

Гран-при Китая-2024. Квалификация к спринту. Норрис – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й

4 комментария
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Мда, дождь знатно прячет недостатки болида и выводит личный скилл пилота на более значимое место.
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Ну что сказать Хэм молодец, мерс просто позорники, пилоты борятся с заубером за попадание в ку3, и проигрывают , обе машины заубера проходят. Но этот результат ничего не значит в плане результатов спринта, Хэм тупо затащил, завтра скорее всего мимо него проедет целая толпа пилотов и окажется он где нибудь 7-8, да может окажется выше немного, мало ли условия идеально подойдут ведру, остальные наоборот налажают с настройками, все возможно, вдруг станет 5 или 6. Вот настолько безнадежно все выглядит для корытседеса по суху. В дождь может картина чуть лучше будет.
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Ответ arspurs9
Мда, дождь знатно прячет недостатки болида и выводит личный скилл пилота на более значимое место.
Дождь не прячет недостатки , наоборот очень подчеркивает плохое шасси с низкой прижимной силой . Ну и скилл гонщика тоже становится заметнее в таких условиях.
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Ответ Brigande
Дождь не прячет недостатки , наоборот очень подчеркивает плохое шасси с низкой прижимной силой . Ну и скилл гонщика тоже становится заметнее в таких условиях.
Дождь как раз убирает много недостатков. Проблем тоже много, например прогрев резины на разных болидах. Только если на скорость на прямых пилот слабо может повлиять (если едет Мерседес медленнее, то там Льюис хоть пятой точкой будет создавать импульс, это не поможет), то с прижимной силой и шинами бороться возможно (и как то нивелировать).
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