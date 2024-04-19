Льюис Хэмилтон: «Воодушевился, когда пошел дождь. В сухую погоду мы недостаточно быстры»

Хэмилтон остался доволен выступлением в квалификации к спринту в Китае.

Пилот « » в дождевых условиях сумел показать второе время и начнет завтрашний спринт с первого ряда стартовой решетки.

«Это было очень сложно. Всем сильно не хватало сцепления колес с трассой, и в итоге я очень доволен результатом.

Как только я увидел, что пошел дождь, то сразу воодушевился, потому что в сухую погоду мы просто были недостаточно быстры. Так что когда пошел дождь я подумал, что у нас может появиться хороший шанс, что и случилось.

Что касается шансов в спринте – все будет зависеть от погодных условий. Если они будут такими же, как сейчас – то у нас будет шанс оказаться на высокой позиции. Если же будет сухо, то « » и « » просто проедут мимо нас. Хотя, возможно, кого-то еще из соперников мы сдержать сможем», – рассказал Хэмилтон.

Гран-при Китая-2024. Квалификация к спринту. Норрис – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й