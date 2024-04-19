Тото Вольфф: «Норрис мог проехать даже быстрее»

Вольфф прокомментировал успех Норриса, опередившего Хэмилтона.

Гонщик « » выиграл квалификацию к спринту на Гран-при Китая, вторым стал пилот «Мерседеса» . Решающий круг Норриса сначала удалили, затем восстановили.

Исполнительный директор « » сообщил о своем видении ситуации.

«Я не знаю деталей, просто видел сообщение: «Четыре колеса за пределами трассы». Но, откровенно говоря, он наверняка замедлился, так что в любом случае мог проехать даже быстрее», – заявил босс.

Вольфф также рассказал о ключевом факторе для сессии Хэмилтона:

«Это показывает, что все дело в подготовке шин. На заключительном круге мы все сделали правильно, покрышки были в нужном рабочем окне, и в сочетании с отличным пилотажем это дало результат».

Гран-при Китая-2024. Квалификация к спринту. Норрис – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й

Норрис выиграл две квалификации к спринту подряд