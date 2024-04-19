Тото Вольфф: «Норрис мог проехать даже быстрее»

Теги Гран-при Китая Макларен Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Ландо Норрис Авто

Вольфф прокомментировал успех Норриса, опередившего Хэмилтона.

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис выиграл квалификацию к спринту на Гран-при Китая, вторым стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Решающий круг Норриса сначала удалили, затем восстановили.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф сообщил о своем видении ситуации.

«Я не знаю деталей, просто видел сообщение: «Четыре колеса за пределами трассы». Но, откровенно говоря, он наверняка замедлился, так что в любом случае мог проехать даже быстрее», – заявил босс.

Вольфф также рассказал о ключевом факторе для сессии Хэмилтона:

«Это показывает, что все дело в подготовке шин. На заключительном круге мы все сделали правильно, покрышки были в нужном рабочем окне, и в сочетании с отличным пилотажем это дало результат».

Гран-при Китая-2024. Квалификация к спринту. Норрис – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й

Норрис выиграл две квалификации к спринту подряд

3 комментария
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Как он умело пристегнул покрышки к заслуге команды, а не то, что Хэм их довел до нужной кондиции, а потом и «отличный пилотаж» еще показал. Я так понимаю, что если Хэм что-то зацепит в этом сезоне, то праздновать в команде не будут)
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