Тото Вольфф: «Норрис мог проехать даже быстрее»
Вольфф прокомментировал успех Норриса, опередившего Хэмилтона.
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис выиграл квалификацию к спринту на Гран-при Китая, вторым стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Решающий круг Норриса сначала удалили, затем восстановили.
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф сообщил о своем видении ситуации.
«Я не знаю деталей, просто видел сообщение: «Четыре колеса за пределами трассы». Но, откровенно говоря, он наверняка замедлился, так что в любом случае мог проехать даже быстрее», – заявил босс.
Вольфф также рассказал о ключевом факторе для сессии Хэмилтона:
«Это показывает, что все дело в подготовке шин. На заключительном круге мы все сделали правильно, покрышки были в нужном рабочем окне, и в сочетании с отличным пилотажем это дало результат».
Гран-при Китая-2024. Квалификация к спринту. Норрис – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й