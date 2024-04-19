Ландо Норрис: «Грустно, что это не основная квалификация, но и так сойдет»

Норрис рассказал, как ему удалось добыть поул в квалификации к спринту в Китае.

Пилот « » поделился впечатлениями от поула в квалификации к спринту Гран-при Китая.

«Я безумно счастлив. Огромное спасибо всей команде. Было тяжело. Всегда нервозно выезжать в такую квалификацию, особенно когда знаешь наверняка, что пойдет дождь.

В таких условиях приходится много рисковать и атаковать, чтобы довести шины до нужной температуры. Я был быстр, но нагонял две «Феррари», так что приходилось слегка притормаживать. Потому первые два круга вышли не очень, зато я хорошо проехал последний.

Я рад. Грустно, что это не основная квалификация, но и так сойдет», – сказал Норрис.

отдельно отметил сложные дождевые условия, в которых прошел финальный сегмент заезда:

«У вас только три круга. Первые два я запорол, и на последнем был настрой «все или ничего». Но трасса становилась все мокрее и мокрее, так что условия на последних двух кругах были намного хуже, чем по крайней мере на втором. Я совершил пару ошибок и столкнулся с аквапланированием.

Но это весело, заставляет твое сердце биться. Оказаться на самом верху стало приятным сюрпризом – это хорошая позиция для завтрашнего заезда».

Кроме того, британец сказал, что не знает, чего ждать от самого спринта:

«Понятия не имею. Мы немного поработали этим утром, проехали несколько кругов подряд, чтобы что-то понять.

Все зависит от того, какая будет погода. Если такая, как сейчас, тогда шансы [победить] относительно приличные, но гонка очень отличается от квалификации.

У нас хороший темп, будь то влажные или сухие условия, так что мы в неплохом положении. Команда хорошо поработала, машина нормальная – да и я в порядке».

Гран-при Китая-2024. Квалификация к спринту. Норрис – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й

Норрис выиграл две квалификации к спринту подряд