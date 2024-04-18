Карлос Сайнс о будущем: «Лучшие для меня варианты по-прежнему мне доступны»

Теги Феррари Заубер Ауди Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Авто

Сайнс не беспокоится о своем будущем в «Формуле-1».

Пилот «Феррари» покинет итальянскую команду в конце сезона, уступив место Льюису Хэмилтону. При этом испанец пока не определился с тем, где именно продолжит карьеру. Предположительно, у Карлоса есть варианты и с «Мерседесом», и с «Ауди» (ныне «Заубер»).

В связи со сложившейся ситуацией Сайнса спросили, может ли он быть вынужден согласиться на менее привлекательный вариант, но с возможностью подписать контракт в самое ближайшее время и тем самым обезопасить свое будущее в «Формуле-1».

«Нет, мои лучшие варианты по-прежнему мне доступны. Что, на мой взгляд, является положительным моментом – и очевидно, что с учетом ситуации на рынке пилотов на решение данного вопроса уйдет какое-то время.

Всем заинтересованным сторонам потребуется какое-то время, чтобы определиться со своими планами и принять окончательные решения. Но да, хорошие для меня варианты по-прежнему доступны.

При этом за последние пару недель никакого прогресса в данном вопросе достигнуто не было, так что мне нечего вам рассказать.

Очевидно, что чем раньше все решится – и чем раньше начнет развиваться, – тем будет лучше. Потому что хоть этот фактор и не влияет на мои выступления в нынешнем сезоне, чем раньше ты в своей голове будешь понимать, что именно тебя ждет дальше – тем будет лучше.

Но да, решение таких вопросов требует времени, и сейчас наступил как раз тот период, когда нужно просто подождать и посмотреть, чем все закончится.

Сейчас все доступные варианты кажутся жизнеспособными. Ведь прямо сейчас невозможно сказать, какие именно команды будут хороши в 2026 году. Поэтому, даже когда я приму решение о том, где буду выступать в 2026-2027 годах, например – реальность такова, что никто не сможет дать никаких гарантий успеха.

И мне кажется, что тот пилот, который будет выигрывать в 2026 году, будет делать не из-за каких-то умных решений, а потому что просто окажется в нужное время в нужном месте», – рассказал Сайнс.

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3 комментария
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Ответ Виктор Петровский
А вильямс не такой уж и плохой вариант ,учитывая какие деньги туда вваливают нынешние владельцы. Ауди не плохи, и у них есть база, от которой они будут отталкиваться. Но Заубер...Думаю Ауди надо будет года 3-4 после прихода, что бы выйти на уровень. Ну или я пока чего то не понимаю. В Мерсах, мне кажеться шляпа будет. Не думаю что Рассел позволит Карлосу, зайти на свою территорию. Учитывая как он не сломался под гнетом от Хемильтона.
Этот Уильямс, в который вваливают серьезные деньги, сейчас с нами в комнате? Я вижу только Уильямс, где двум пилотам приходится одно шасси делить.
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К сожалению, хороших вариантов у Карлоса нет.
В Мерседесе Вольф с синдромом FOMO желает посадить за руль "нового Ферстаппена".
В Ауди только чудо позволит за что-то бороться в ближайшие сезоны.
А больше вариантов нет.
Уильямс - несерьёзно, проект Ауди на порядок интереснее, да и не потянут они зарплатные ожидания Карлоса, а это тоже важно.
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