Фредерик Вассер: «Помимо скорости Хэмилтон принесет опыт побед – который необходим «Феррари»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Фредерик Вассер Авто

Вассер не сомневается в пользе перехода Хэмилтона в «Феррари».

Руководитель уверен, что опыт Льюиса поможет команде и Шарлю Леклеру стать сильнее.

А также добавил, что у него нет никаких сожалений относительно сделанного выбора – после начала сезона-2024 многие начали сомневаться в решении «Феррари» пригласить Хэмилтона, учитывая форму Карлоса Сайнса, который покинет Скудерию после сезона-2024.

«Приход Льюиса Хэмилтона? Это очень важно для команды. Помимо скорости Льюис привнесет в команду опыт, спокойствие, послужной список. Опыт побед – который также необходим «Феррари» для того, чтобы двигаться вперед.

Я очень этому рад, и убежден, что [Хэмилтон и Леклер] отлично поладят. И такой опыт поможет Шарлю стать лучше как гонщику.

Речь не только о выступлениях за рулем болида в квалификациях или гонках. Дело еще и в работе на протяжении всего года, и в этом Льюис – абсолютный мастер», – рассказал Вассер.

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16 комментариев
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Ответ irs118return
С опытом побед на гиперкосмовозе что будете делать , на хлеб мазать?🤡 Вы лучше гляньте на опыт без космовоза, чел выступает хуже Сарджента🤣. Люся в Феррари , до сих пор неверится . Смесь жеребца с ослом)
При всем отношении к сэру многоцветному, он не всю жизнь в одной команде был и гонялся не только с овощами. Странно не признавать его опыт и умение выбирать.
Может фурам и нужен неудобный гонщик, который молчать не будет, посмотрим
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Лет 5 назад принёс бы. А сейчас он к вам принесёт инклюзивность...
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А Сайнс опыт побед заберет
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Срочно 118-го в советники к Вассеру!
Такой талант пропадает...

Если серьезно, то очевидно, что тут одни выигрыши. Ситуация "win to win".
Новая мотивация для Льюиса в обмен на опыт, знания и умение побеждать. Плюс дикая медийность.
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Феттель вон чего-то не смог
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Ответ Сергей Фетисов
Опыт побед...Так-что он не показывает его сейчас в Мерседесе?С 2021г пропал куда-то опыт у Хэмильтона.Посмотрим правы ли в Феррари подписанием Хэмильтона и уходом Сайнса.Сейчас все только гадают.
А много народа побеждало после 21, за исключением пассажиров ньюивозки? Пальцев одной руки хватит пересчитать. Ещё и останется.)

3 место в лз против 7-го места Сайнса в 23 выглядит вполне убедительно, при сравнимых по сезону машинах.
+8
-6
+2
Опыт побед...Так-что он не показывает его сейчас в Мерседесе?С 2021г пропал куда-то опыт у Хэмильтона.Посмотрим правы ли в Феррари подписанием Хэмильтона и уходом Сайнса.Сейчас все только гадают.
+12
-11
+1
Ответ Сергей Фетисов
Опыт побед...Так-что он не показывает его сейчас в Мерседесе?С 2021г пропал куда-то опыт у Хэмильтона.Посмотрим правы ли в Феррари подписанием Хэмильтона и уходом Сайнса.Сейчас все только гадают.
Ну не может же Вассер прямо сказать - что "я подписал Льюиса только для того, чтобы переманить несколько хороших англоговорящих инженеров, которые иначе бы не согласились на переход в италоговорящую Феррари" ;)
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"Ах, ох, посмотрите как поехал Сайнс!" "Ох, ах, может приглашение Хэмилтона было ошибкой?"

Да что за бред. Хэмилтон уж точно не хуже Сайнса как пилот, а по медийной отдаче это просто несравнимые величины. Если Санйс завтра закончит карьеру - о нам забудут если не послезавтра, то через неделю точно.
А с Люсей можно будет на одном мерче сезон отбить.
- Кто такой Санйс!? Я не знаю никакого Санйса! Какой может быть в этот момент Санйс?(с)
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Ответ Paninaro
А много народа побеждало после 21, за исключением пассажиров ньюивозки? Пальцев одной руки хватит пересчитать. Ещё и останется.) 3 место в лз против 7-го места Сайнса в 23 выглядит вполне убедительно, при сравнимых по сезону машинах.
Да что вы, право слово. У адептов 118 цифры свои, свои измерители) а вы им тут статистику...
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