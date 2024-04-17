Фредерик Вассер: «Помимо скорости Хэмилтон принесет опыт побед – который необходим «Феррари»
Вассер не сомневается в пользе перехода Хэмилтона в «Феррари».
Руководитель уверен, что опыт Льюиса поможет команде и Шарлю Леклеру стать сильнее.
А также добавил, что у него нет никаких сожалений относительно сделанного выбора – после начала сезона-2024 многие начали сомневаться в решении «Феррари» пригласить Хэмилтона, учитывая форму Карлоса Сайнса, который покинет Скудерию после сезона-2024.
«Приход Льюиса Хэмилтона? Это очень важно для команды. Помимо скорости Льюис привнесет в команду опыт, спокойствие, послужной список. Опыт побед – который также необходим «Феррари» для того, чтобы двигаться вперед.
Я очень этому рад, и убежден, что [Хэмилтон и Леклер] отлично поладят. И такой опыт поможет Шарлю стать лучше как гонщику.
Речь не только о выступлениях за рулем болида в квалификациях или гонках. Дело еще и в работе на протяжении всего года, и в этом Льюис – абсолютный мастер», – рассказал Вассер.
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Если серьезно, то очевидно, что тут одни выигрыши. Ситуация "win to win".
Новая мотивация для Льюиса в обмен на опыт, знания и умение побеждать. Плюс дикая медийность.
3 место в лз против 7-го места Сайнса в 23 выглядит вполне убедительно, при сравнимых по сезону машинах.
Да что за бред. Хэмилтон уж точно не хуже Сайнса как пилот, а по медийной отдаче это просто несравнимые величины. Если Санйс завтра закончит карьеру - о нам забудут если не послезавтра, то через неделю точно.
А с Люсей можно будет на одном мерче сезон отбить.
- Кто такой Санйс!? Я не знаю никакого Санйса! Какой может быть в этот момент Санйс?(с)