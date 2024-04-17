Фредерик Вассер: «Помимо скорости Хэмилтон принесет опыт побед – который необходим «Феррари»

Вассер не сомневается в пользе перехода Хэмилтона в « ».

Руководитель уверен, что опыт Льюиса поможет команде и Шарлю Леклеру стать сильнее.

А также добавил, что у него нет никаких сожалений относительно сделанного выбора – после начала сезона-2024 многие начали сомневаться в решении «Феррари» пригласить Хэмилтона, учитывая форму , который покинет Скудерию после сезона-2024.

«Приход Льюиса Хэмилтона? Это очень важно для команды. Помимо скорости Льюис привнесет в команду опыт, спокойствие, послужной список. Опыт побед – который также необходим «Феррари» для того, чтобы двигаться вперед.

Я очень этому рад, и убежден, что [Хэмилтон и Леклер] отлично поладят. И такой опыт поможет Шарлю стать лучше как гонщику.

Речь не только о выступлениях за рулем болида в квалификациях или гонках. Дело еще и в работе на протяжении всего года, и в этом Льюис – абсолютный мастер», – рассказал .

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