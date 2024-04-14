Дэймон Хилл о будущем Сайнса: «Компания, подобная «Ауди», не приходит в «Ф-1» в наполовину готовом состоянии. Думаю, они могут предложить Сайнсу серьезную сумму»

Теги Дэймон Хилл Феррари Льюис Хэмилтон Заубер Ред Булл Педро де ла Роса Ауди Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Авто

Хилл высказался о вероятности перехода Сайнса в «Ауди».

Чемпион 1996 года в беседе с экс-пилотом «Ф-1» Педро де ла Росой выразил уверенность в том, что «Ауди» позаботится о решении вопроса с составом пилотов, прежде чем начнет выступать в чемпионате в качестве заводской команды.

Де ла Роса и Хилл обсуждали ситуацию на рынке пилотов в рамках подкаста F1 Nation.

Испанец не считает, что в 2025 году стоит ожидать больших изменений в составах команд – за исключением того, кто станет напарником Джорджа Расселла в «Мерседесе», и где будет выступать Карлос Сайнс:

«Лично мне кажется, что в 2025 году составы команд уже не сильно изменятся. Ну, за исключением того факта, что Льюис Хэмилтон, как мы знаем, переберется в «Феррари». Вот в 2026 году измениться может многое. Особенно в свете перехода на новый технический регламент – что сильно изменит и сами болиды, и двигатели».

Чемпион «Ф-1» 1996 года в свою очередь заметил, что в «Ауди» должны сделать все возможное, чтобы переманить к себе Сайнса прямо сейчас:

«Компания, подобная «Ауди», не приходит в «Формулу-1» наполовину готовом состоянии. Так что я думаю, они могут предложить Сайнсу серьезную сумму для того, чтобы прямо сейчас перейти в «Заубер» – команду, которая в итоге станет «Ауди».

На что де ла Роса отметил, что у Сайнса сейчас есть два пути – либо согласиться на предложение «Ауди», либо взять паузу и посмотреть, что будет происходить с «Мерседесом», а может и с «Ред Булл»:

«Вопросов по-прежнему очень много. Что будет с «Мерседесом»? А с «Ред Булл»? Так что тут только Карлосу решать, чего он хочет – присоединиться к «Ауди» или подождать какой-то другой вариант, который может возникнуть. Так называемый «глупый сезон» уже начался – просто это случилось на четыре месяца раньше обычного».

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