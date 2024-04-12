Кристиан Хорнер: «На Гран-при Китая «Феррари» будет нашим главным соперником, мы полагаем»

Хорнер ждет борьбу с «Феррари» на .

Руководитель « » отметил, что особенности трассы и самого этапа, с учетом проведения спринта и всего одной сессии свободных заездов, могут вмешаться в расстановку сил. И наибольшей конкуренции ждет со стороны «Феррари».

«В Шанхае хорошая трасса. Первый поворот, такое ощущение, проходится целую вечность, и вообще с большим количеством скоростных поворотах на задней части трассы основная нагрузка там всегда ложилась на переднюю левую шину.

Более того, гоночный уик-энд предусматривает проведения спринта, первого в этом сезоне – и это тоже будет испытанием. Можно будет заработать очень много очков. Так что посмотрим, как все сложится.

Как мы видели, «Феррари» была очень конкурентоспособной на – и мы еще в пятницу видели, что их темп на длинной дистанции был очень хорош. Так что да, на трассе в Китае [где основная нагрузка также ложится на передние шины], как мы полагаем, « » будет нашим главным соперником», – рассказал Хорнер.

«Просто не могу остановиться». Алонсо остался в «Астон Мартин» – кажется, навечно