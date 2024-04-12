Фернандо Алонсо о новом контракте: «Свой возраст я даже считаю преимуществом»

Алонсо не видит проблемы в своем возрасте в контексте «Формулы-1».

Пилот « » подписал с командой новый многолетний контракт – и готовится выступить в том числе в сезоне-2026. Когда испанцу будет уже 45 лет.

Последним, кто выступал в «Ф-1» в таком возрасте, был – на Гран-при Бразилии 1975 года ему было 45 лет, 11 месяцев и 11 дней.

«Возраст – это всего лишь цифра в паспорте. Если точнее, то свой возраст я даже считаю своим преимуществом. Например – в сезоне-2022 « » перешла на низкопрофильные шины. А я уже знал об этих шинах все, изучил их вдоль и поперек – потому что ранее работал с такими шинами в гонках спорткаров.

И поведение этих шин в «Формуле-1» было в точности таким же, что и в спорткарах. И пока большинство гонщиков открывало для себя что-то новое, стараясь адаптироваться, для меня в этом ничего нового не было. И это хорошо.

Вероятно, с возрастом возникает всего одна по-настоящему актуальная проблема – речь о необходимости в принципе интенсивно готовиться и тренироваться к сезону «Формулы-1». Ты должен понимать, что проведешь в разъездах 300 дней. И должен организовать свою жизнь таким образом, чтобы полностью посвятить себя спорту», – рассказал Алонсо.

Фернандо Алонсо в «Ф-1» уже 23 года! А как дела у тех, кто гонял с ним в его дебют?