Умер Тед Тоулмен – основатель команды «Ф-1», где дебютировал Сенна
Тед Тоулмен ушел из жизни в возрасте 86 лет.
Предприниматель был основателем и руководителем команды «Тоулмен», которая участвовала в 70 этапах «Формулы-1» в 1981-1985 годах.
В 1984-м в «Ф-1» дебютировал Айртон Сенна в составе «Тоулмена», принесший команде три подиума, в том числе вторую позицию на знаменитой гонке в Монако, остановленной из-за дождя. Также за коллектив выступали Дерек Уорик и Стефан Йоханссон.
В 1985-м команда была продана и трансформировалась в «Бенеттон», а позже в «Рено», «Лотус», вновь «Рено» и «Альпин».
Сенна считал себя лучшим в мире гонщиком. Пэт Симондс вспоминает дебютный сезон: первый финиш, подиум в Монако, уход