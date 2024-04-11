Умер Тед Тоулмен – основатель команды «Ф-1», где дебютировал Сенна

Теги Айртон Сенна Лотус Бенеттон Формула-1 Рено Дерек Уорик Стефан Йоханссон Тоулмен Альпин Авто

Тед Тоулмен ушел из жизни в возрасте 86 лет.

Предприниматель был основателем и руководителем команды «Тоулмен», которая участвовала в 70 этапах «Формулы-1» в 1981-1985 годах.

В 1984-м в «Ф-1» дебютировал Айртон Сенна в составе «Тоулмена», принесший команде три подиума, в том числе вторую позицию на знаменитой гонке в Монако, остановленной из-за дождя. Также за коллектив выступали Дерек Уорик и Стефан Йоханссон.

В 1985-м команда была продана и трансформировалась в «Бенеттон», а позже в «Рено», «Лотус», вновь «Рено» и «Альпин».

Сенна считал себя лучшим в мире гонщиком. Пэт Симондс вспоминает дебютный сезон: первый финиш, подиум в Монако, уход

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Жизнь насыщенная конечно была, владел командой Ф1, участвовал за рулем в Париж-Дакар, пересекал Голубую ленту Атлантики с Брэнсоном. Но были и трагедии, родной брат разбился на треке, сына в ЮАР застрелили автоугонщики. Доживал свой век на Филиппинах
+2
0
+2
86 - зачот. Все правильно делал.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий