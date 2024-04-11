Умер Тед Тоулмен – основатель команды «Ф-1», где дебютировал Сенна

Тед Тоулмен ушел из жизни в возрасте 86 лет.

Предприниматель был основателем и руководителем команды «Тоулмен», которая участвовала в 70 этапах «Формулы-1» в 1981-1985 годах.

В 1984-м в «Ф-1» дебютировал в составе «Тоулмена», принесший команде три подиума, в том числе вторую позицию на знаменитой гонке в Монако, остановленной из-за дождя. Также за коллектив выступали и Стефан Йоханссон.

В 1985-м команда была продана и трансформировалась в « », а позже в « », « », вновь « » и « ».

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