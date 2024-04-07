Ландо Норрис: «Не очень здорово, когда ты стартуешь третьим, а едешь позади. Такое ощущение, что участвуешь в уже проигранной битве»

Норрис разочарован темпом «Макларена» в Японии.

Пилот « » подвел итоги Гран-при Японии, где финишировал пятым.

«Сложная гонка. По сравнению с « » у нас было недостаточно темпа. Думаю, в группе «Ред Булл»-«Феррари»-«Макларен» все вернулось на круги своя.

Жаль. Не очень здорово, когда ты стартуешь третьим, а едешь позади. Такое ощущение, что участвуешь в уже проигранной битве, потому что остальные способны на гораздо большее. Они могут дольше удерживать шины в нужных пределах – сложно с ними бороться.

Мы хорошо постарались и сделали все, что могли. Мы набрали максимальное количество очков, если не учитывать первые две команды, и это все, что мы могли сделать.

Шарль хорошо справился, проехав так много на одном комплекте шин. Меня это удивило. Мы заехали как можно раньше в боксы, потому что нужно было отвечать на действия «Феррари».

Мы отреагировали на Джорджа [Расселла], чего, думаю, нам не следовало делать. Мы обсудим это потом на брифинге. Может быть, есть смысл обсудить, могли ли мы сделать больше, чтобы оказаться на четвертом месте. Но такие решения всегда сложно принимать в моменте, так что ладно.

«Феррари» явно впереди нас. Они едут вперед весь год – и они все еще там. Мы ничего пока не изменили, так что нет причин, по которым мы должны оказаться впереди», – сказал .

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