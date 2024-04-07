Ландо Норрис: «Не очень здорово, когда ты стартуешь третьим, а едешь позади. Такое ощущение, что участвуешь в уже проигранной битве»

Теги Гран-при Японии Феррари Макларен Формула-1 Ландо Норрис Авто

Норрис разочарован темпом «Макларена» в Японии.

Пилот «Макларена» подвел итоги Гран-при Японии, где финишировал пятым.

«Сложная гонка. По сравнению с «Феррари» у нас было недостаточно темпа. Думаю, в группе «Ред Булл»-«Феррари»-«Макларен» все вернулось на круги своя.

Жаль. Не очень здорово, когда ты стартуешь третьим, а едешь позади. Такое ощущение, что участвуешь в уже проигранной битве, потому что остальные способны на гораздо большее. Они могут дольше удерживать шины в нужных пределах – сложно с ними бороться.

Мы хорошо постарались и сделали все, что могли. Мы набрали максимальное количество очков, если не учитывать первые две команды, и это все, что мы могли сделать.

Шарль хорошо справился, проехав так много на одном комплекте шин. Меня это удивило. Мы заехали как можно раньше в боксы, потому что нужно было отвечать на действия «Феррари».

Мы отреагировали на Джорджа [Расселла], чего, думаю, нам не следовало делать. Мы обсудим это потом на брифинге. Может быть, есть смысл обсудить, могли ли мы сделать больше, чтобы оказаться на четвертом месте. Но такие решения всегда сложно принимать в моменте, так что ладно.

«Феррари» явно впереди нас. Они едут вперед весь год – и они все еще там. Мы ничего пока не изменили, так что нет причин, по которым мы должны оказаться впереди», – сказал Норрис.

Гран-при Японии-2024. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Сайнс – 3-й

9 комментариев
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Просто Феррари вложились в Чат-Жпт и он им подсказал лучшую стратегию исходя из имеющихся данных. Стратеги на мостике больше не нужны.
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Максимально странное решение было с ранним пит стопом, у них была борьба с сайнцем по нему и реагировать надо было а не по Расселу
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Ответ Emil_2
сюр какой-то! ;))
Норрис спокойно ехал впереди Сайнса первый отрезок и какой был смысл заезжать так рано,ну ладно это какой был смысл заезжать вместе с Леклером?
Нужно было либо андеркатить на круг или делать оверкат как это сделал Сайнс.
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Ответ GODZILLA
Стратеги Феррари на удивление сегодня переиграли всех, хотя и по темпу все таки Маки немного уступают
сюр какой-то! ;))
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Стратеги Феррари на удивление сегодня переиграли всех, хотя и по темпу все таки Маки немного уступают
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Ответ Фанат спорта01
Норрис спокойно ехал впереди Сайнса первый отрезок и какой был смысл заезжать так рано,ну ладно это какой был смысл заезжать вместе с Леклером? Нужно было либо андеркатить на круг или делать оверкат как это сделал Сайнс.
Отрыв резко начал сокращаться перед первым пит стопом, Макларен жрёт резину в первой половине гонки
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Ответ mclaren-honda
Отрыв резко начал сокращаться перед первым пит стопом, Макларен жрёт резину в первой половине гонки
Даже если отрыв сокращался то Сайнс никак не смог бы обогнать Норриса и можно было спокойно заезжать на 16-17круге а не в 13-м.
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Ответ RusSt
Максимально странное решение было с ранним пит стопом, у них была борьба с сайнцем по нему и реагировать надо было а не по Расселу
Решение стратегов Макларена было верное.
У Норриса за несколько кругов до первого пит стопа очень сильно упал темп, он резко начал проигрывать по полсекунды с круга Сайнцу, поэтому и остановился так рано. Макларен сильно жрёт резину пока баки не начинают пустеть. Во второй половине гонки, на полупустых баках, темп Макларена был схож с темпом Феррари.
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Ответ mclaren-honda
Решение стратегов Макларена было верное. У Норриса за несколько кругов до первого пит стопа очень сильно упал темп, он резко начал проигрывать по полсекунды с круга Сайнцу, поэтому и остановился так рано. Макларен сильно жрёт резину пока баки не начинают пустеть. Во второй половине гонки, на полупустых баках, темп Макларена был схож с темпом Феррари.
Они могли продлить второй отрезок темп еще был. Имели бы более свежие шины в конце по отношению к Феррари. Но заезжая сразу за Шарлем они просто отдавали позицию без борьбы
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