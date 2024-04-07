Юки Цунода: «Без работы механиков было бы намного сложнее заработать очко сегодня. Так что во многом это заслуга команды»

Теги Гран-при Японии Формула-1 Юки Цунода РБ Авто

Цунода доволен гонкой в Японии.

Пилот «РБ» подвел итоги Гран-при Японии, где финишировал десятым.

«Я вздохнул с облегчением. После того как я потерял пару позиций на первом старте, я слегка расстроился, конечно, но в то же время после этого я провел хороший рестарт.

Думаю, одним из ярчайших моментов гонки был пит-стоп. Наша команда провела фантастическую работу, механики справились очень быстро – и мы обогнали два болида. Безумие! В общем, без них, без их работы, вероятно, было бы намного сложнее заработать очко сегодня. Так что во многом это заслуга команды. Очевидно, я очень счастлив наконец-то попасть в очки на глазах японских фанатов.

Я явно чувствую себя уверенно. Я знал, что наша скорость на прямых не настолько конкурентоспособна, как у других, остальные были быстрее на прямых.

Но в то же время мы знали, что у нас больше прижимной силы и нашим единственным шансом были «S-ки», которые мы и использовали для обгонов. Там на многое влияет прижимная сила, так что я выложился на полную, совершил пару обгонов и явно насладился этим», – сказал Цунода.

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4 комментария
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Комментарии Марко о хороших выступлениях Цуноды - своего рода подстегиватель для Переса.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарии Марко о хороших выступлениях Цуноды - своего рода подстегиватель для Переса.
И приговор для Рикьярдо
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Юки в ситуации когда уже по сути второй год руководство говорит то о качествах и лидерстве де вриса, то о риккардо как о опыте и скорости, не поплыл и выступает лучше них
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Юки молодец. После провала на первом старте не развалился психологически 💪🏻
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