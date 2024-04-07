Алекс Албон об аварии с Риккардо: «Я беспокоюсь не о себе, а о машине»

Албон поделился мнением об инциденте с Риккардо в Японии.

Пилот «Уильямса» рассказал, что во время аварии с на старте Гран-при Японии его первые мысли касались запасных деталей команды.

У « » нет запасного шасси – эта проблема проявилась в Австралии, когда из-за поломки в практике пересадили на болид Сарджента. В Японии же Логану предоставили восстановленное шасси Алекса.

«[Ситуация с запасными деталями пришла мне в голову] сразу же, еще прежде, чем я ударился об стену. Нам этого совершенно не нужно. Удар произошел на низких скоростях, но так я врезался в стену из покрышек. Обычно у нас пластиковые барьеры с надписями Aramco, но здесь они гораздо больше закопаны – и удар ощущался очень сильным.

Я беспокоюсь не о себе, а о машине, потому что здесь можно было получить серьезные повреждения. Нам пока не вернули болид. Нужно оценить его. Надеюсь, все в порядке», – сказал Албон.

Также Алекс поделился своим видением инцидента с Риккардо:

«У меня было преимущество в сцеплении [за счет «софта»], я был слегка удивлен тому сцеплению, что у меня было на выходе из второго поворота. Я смог подобраться к нему, и у меня хорошо получался вход в третий поворот.

Я не просто пытался отодвинуть его с траектории в третьем повороте и попытаться найти оптимальный вариант для 4-го, 5-го, 6-го, 7-го поворотов – я старался понять, смогу ли подпортить ему траекторию.

Очевидно, вышло только одно. Он явно меня не увидел. Я попытался притормозить в последний момент. Было мгновение, когда я понял, что он не увидел меня – то, как он смещался. Я ударил по тормозам и попытался выбраться оттуда.

Но я был практически напротив него, а он все смещался. Я не мог избежать контакта».

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