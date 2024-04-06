Фернандо Алонсо: «Если в гонке меня обгонят Пиастри и два «Мерседеса», например, это будет в пределах нормы»

Алонсо оценил перспективы « » на Гран-при Японии.

отметил, что обновленная версия болида действительно стала работать лучше. И что результат в квалификации превзошел его ожидания.

Однако Алонсо сомневается, что в гонке сумеет удержать пятую позицию.

«Вчера я использовал старую конфигурацию болида, сегодня новую. Вечером мы изучим все доступные данные, чтобы подтвердить эффективность обновлений и оценить их качество, но в квалификации ощущения были отличными.

Честно говоря, я даже немного не ожидал того, что окажусь настолько конкурентоспособным. Сайнсу я уступил всего пару сотых секунды, Леклер позади нас, Пиастри тоже, как и « ». Полгода назад мы были в 1,5 секундах от поула, а сейчас уступили 0,4 секунды.

Тем не менее, оглядываясь на три последних Гран-при можно отметить, что в целом мы сильно смотрелись в квалификациях, а вот в гонках были уже не так сильны. Так что место в топ-5 – возможно, наше не совсем по праву. И если в гонке меня обгонит и два «Мерседеса», или что-то в этом роде, и мы потеряем несколько позиций, это будет в пределах нормы.

Посмотрим, что мы сможем сделать. Я готов ко всему, что может предложить нам гонка. Я в любом случае очень горжусь и очень рад сегодняшнему результату, а завтра будет новый день.

Вообще борьба в квалификациях в этом году и правда получается невероятно плотной. Мы уже видели отличные выступления Нико Хюлькенберга, сегодня был очень хорош и Валттери Боттас – они были где-то в 0,3 секундах от нас, что очень здорово.

Но вот потом, в гонках, мы видим истинные лица всех машин. И у нас с этим тоже есть небольшие проблемы, по субботам мы очень быстры, а вот по воскресеньям смотримся уже не так хорошо. Так что наш истинный темп – это все-таки гоночный темп. В то время как в субботу сцепление свежих шин с трассой и все остальное может частично маскировать ваши проблемы», – рассказал Алонсо.

Квала «Ф-1» в Японии. «Ред Булл» уничтожил соперников. Но «Макларен» совсем рядом, а «Феррари» ставит на гонку