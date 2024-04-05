Карлос Сайнс: «Ред Булл» на шаг впереди – но этот шаг меньше, чем я думал. Так что борьба будет интересной»

Сайнс поделился ожиданиями от Гран-при Японии.

Пилот « » удивлен итогами пятничных практик Гран-при Японии. В то время как вторая практика прошла в небоевом режиме из-за дождя, в первой Сайнс показал третье время, уступив Максу Ферстаппену 0,213 секунды.

«Честно говоря, мы чуть ближе к « », чем я ожидал. Так что есть положительные признаки прогресса относительно того, что было пять месяцев назад [на прошлом Гран-при Японии].

Но все же, очевидно, что в первой практике неизвестно, насколько были загружены топливом остальные и какие режимы моторов они использовали. В прошлом году мы уступали в квалификации 0,8 секунды, а теперь мы в 0,2 секунды в первой практике – это хорошая основа. Но будет сложно победить «Ред Булл» в этот уик-энд.

Думаю, нас снова ждет плотная борьба с « » и « ». «Ред Булл» на шаг впереди – но этот шаг меньше, чем я думал. Так что борьба будет интересной», – сказал Сайнс.

также спросили, насколько уверенно он чувствует себя после операции из-за аппендицита в Саудовской Аравии и победы в Австралии, на что он ответил:

«Я был уверен в себе в Бахрейне, в Джидде, в Австралии, а сегодня утром приступил к работе и здесь [в Японии]. Мы провели хорошие зимние тесты, мы хорошо поняли, как работает болид, нашли настройки, которые, судя по всему, более-менее неплохо работают на любой трассе. И в целом, знаете, в этом году машина просто лучше – а это помогает!»

Гран-при Японии-2024. 2-я практика. Пиастри – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й, 7 гонщиков не показали времени под дождем