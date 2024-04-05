Даниэль Риккардо о 2-й практике: «Трасса была недостаточно мокрой для промежуточных шин, и недостаточно сухой для сликов»

Риккардо подвел итоги пятницы перед Гран-при Японии.

Пилот «РБ», из-за сложившихся обстоятельств, так и не смог выехать на трассу в первый день гоночного уик-энда.

В первой практике Риккардо уступил место в кокпите пилоту молодежной программы «Ред Булл» Аюму Ивасе, а во второй практике из-за погодных условий многие команды вообще предпочли не выезжать на трек.

«Когда ты пропускаешь первую практику, то, очевидно, хочешь наверстать упущенное во второй практике. К сожалению, погодные условия были максимально переходными. То есть трасса была недостаточно мокрой для промежуточных шин, и недостаточно сухой для сликов.

В целом опыт получился похожим на то, как я работал в «Ред Булл» в прошлом году, проводя гоночные уик-энды, находясь на командном мостике.

И со стороны действительно очень многое заметно. Мы изучаем все поступающие данные, ты смотришь за картинкой с бортовых камер, мы слышим комментарии гонщиков с трассы. И я стараюсь понять, что именно нам нужно, увидеть это в данных.

Так что тебе есть чему поучиться в такой ситуации. И это продуктивная работа. Да, отсутствие возможности находиться на трассе за рулем болида – это не круто, но я все равно могу чему-то научиться, находясь на пит-уолл», – рассказал .

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