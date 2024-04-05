«Мерседес» не восстановит мотор Хэмилтона, сломавшийся на Гран-при Австралии (Autosport)

Теги Гран-при Австралии Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес регламент Джордж Расселл Авто

Хэмилтон потерял один из двигателей в начале сезона «Формулы-1».

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон досрочно завершил Гран-при Австралии из-за поломки силовой установки. По информации Autosport, мотор не подлежит восстановлению.

Таким образом, семикратному чемпиону «Формулы-1», весьма вероятно, придется превысить лимит по силовым установкам по ходу 2024 года.

Команда не обнаружила конструкторских проблем, приведших к отказу – неудача носит единичный характер и не должна сказаться на других двигателях Льюиса и его напарника Джорджа Расселла.

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