«Мерседес» не восстановит мотор Хэмилтона, сломавшийся на Гран-при Австралии (Autosport)

Хэмилтон потерял один из двигателей в начале сезона «Формулы-1».

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон досрочно завершил из-за поломки силовой установки. По информации Autosport, мотор не подлежит восстановлению.

Таким образом, семикратному чемпиону «Формулы-1», весьма вероятно, придется превысить лимит по силовым установкам по ходу 2024 года.

Команда не обнаружила конструкторских проблем, приведших к отказу – неудача носит единичный характер и не должна сказаться на других двигателях Льюиса и его напарника .

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