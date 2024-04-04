Ландо Норрис: «Маневр Алонсо нельзя считать брейк-тестом. У Расселла было время, чтобы увидеть, что происходит»

Норрис не согласился со штрафом Алонсо на Гран-при Австралии.

Пилот « » считает, что на стартах гонок порой возникают более опасные ситуации, но за них никто никого не штрафует. В то время как в случае с инцидентом с участием Алонсо и Расселла, у гонщика « » было достаточно времени на то, чтобы среагировать на раннее торможение испанца.

«Я сразу сказал, что это не должен был быть штраф. И сейчас это стало совершенно очевидно. Да, действия Фернандо были странными и может быть даже экстремальными, но его маневр даже близко нельзя считать брейк-тестом.

Я точно не знаю, затормозил ли он или просто переключился на пониженную передачу, но штрафовать в данном случае его все равно было не за что.

, на мой взгляд, должен был ожидать чего-то подобного. Я не хотел бы слишком долго об этом рассуждать, но у Расселла было время, чтобы увидеть, что происходит.

На самом деле, в первом повороте (после старта гонок) порой происходят вещи намного хуже. Ты понятия не имеешь, когда именно будут тормозить твои соперники, и должен просто успеть среагировать – и самому затормозить тогда, когда затормозить соперник перед тобой.

Так что да, в данном случае просто был реализован один из худших возможных вариантов развития событий. И конечный результат оказался намного хуже, чем после некоторых ситуаций на старте гонок. В любом случае, я уверен, что на брифинге пилотов будет очень много вопросов», – рассказал .

«Мерседес» улетел в стену из-за Алонсо. Вердикт – жесткий штраф, хотя прямой вины Фернандо нет и он все отрицает!