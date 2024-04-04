Даниэль Риккардо о проблемах с болидом «РБ»: «Ситуация явно не та же, что была в «Макларене»

Риккардо высказался о проблемах и отставании от напарника.

Пилот «РБ» в нынешнем сезоне пока не сумел заработать ни одного очка и по темпу несколько уступает напарнику .

При этом советник «Ред Булл» Гельмут Марко уже заявлял в прессе, что Риккардо следует прибавить в скорости, если он хочет сохранить место в команде.

«Нам немного не хватает прижимной силы и сцепления задних колес с трассой. Всегда хочется чуть большего. И да, если честно, на высоких скоростях на трассах в Мельбурне и Джидде у меня возникли некоторые трудности.

Мы видели, что немного уступаем в скорости на этапе в Саудовской Аравии, и нам казалось, что мы нашли этому объяснение. Однако в Мельбурне ситуация не изменилась – и в скоростной связке 9-10 поворотов я все равно уступал в скорости Юкке Цуноде.

В работе над настройками мы в основном сосредоточились на том, чтобы я мог чувствовать себя уверенно за рулем болида. А на медленных и среднескоростных участках у нас все нормально – и мы не уступаем Юки.

Так что это явно не та же ситуация, что была в « ». И сейчас, как мне кажется, мне важно продолжать работу со своими инженерами. Да, разумеется, мне бы хотелось добиться большего в первых гонках сезона, если говорить о результатах, которыми я недоволен. Но сейчас нам важно не сбиться с курса.

Начиная с этапа в Саудовской Аравии, мы внесли в машину пару изменений. Новые изменения мы, возможно, сможем внести на Гран-при Китая. Мы стараемся убедиться в том, что ничего не упустили, что поработали над всеми недостатками.

В прошлом году я прямо по ходу сезона запрыгнул в кокпит болида и на Гран-при Венгрии сразу стал показывать свой темп. В этом же году, несмотря на более оптимальную подготовку, получив больше опыта работы с этим болидом и этой командой, я немного отстаю. Так что мы еще должны полностью убедиться в том, что не упустили какого-то фактора, который находится вне нашего контроля и который может влиять на ситуацию», – рассказал .

Рынок пилотов «Ф-1» кипит как никогда! Рыщет почти каждая команда, самый горячий лот – Алонсо