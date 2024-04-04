Макс Ферстаппен: «У меня контракт с «Ред Булл» до 2028 года – после этого нужно будет решить, захочу ли я вообще продолжать карьеру»

Ферстаппен не планирует уходить из «Ред Булл» в ближайшем будущем.

Будущее Ферстаппена оказалось под вопросом на фоне скандала в « », связанного с расследованием в отношении , и, согласно некоторым источникам в прессе, его противостоянии с австрийскими совладельцами компании.

В свою очередь также спросили, был бы он заинтересован в переходе в «Ред Булл», если свое место освободит Ферстаппен.

же в свою очередь заявил, что намерен выполнять условия своего контракта и не планирует никуда уходить:

«Со своей стороны я могу сказать, что рад быть там, где нахожусь, и мы хотим, чтобы все и дальше оставалось так, как есть.

У меня есть контракт с «Ред Булл» до 2028 года. После этого я сам, для начала, должен буду решить, захочу ли вообще продолжать карьеру. Для меня именно это самый важный момент – буду ли я вообще выступать, а не за какую команду. В любом случае, сейчас я о подобных вещах не задумываюсь».

Ферстаппен прокомментировал поломку болида на Гран-при Австралии, которая привела к сходу, выразив уверенность в том, что подобные вещи в будущем не повторятся:

«Мы уже в субботу видели некоторые признаки того, что все выглядит не совсем так, как должно быть. Да, оглядываясь назад, теперь мы можем сказать, что проблема была связана с тормозным суппортом, и осматривая машину мы не смогли обнаружить никаких неисправностей. При этом, когда ошибка обнаруживается в самой конфигурации – это даже немного хуже. Как бы то ни было, мы будем двигаться дальше, извлечем из случившегося урок – и постараемся сделать так, чтобы подобное больше не повторилось».

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