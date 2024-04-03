Пирро покинул пост руководителя молодежной Академии «Макларена»

Теги Макларен Формула-1 Эмануэле Пирро Авто

Пирро ушел с поста босса молодежной программы «Макларена».

Эмануэле Пирро, пятикратный победитель гонки «24 часа Ле-Мана» и бывший пилот «Формулы-1», покинул должность, которую занимал в «Макларене» на протяжении всего одного года.

По информации Autosport, контракт Пирро с «Маклареном» изначально был рассчитан на один год и в команде решили не продолжать сотрудничество.

Считается, что одной из причин данного решения является реструктуризация работы некоторых департаментов в структуре «Макларена» – в рамках которой работу молодежной программы теперь будет курировать Стефания Карлин, недавно назначенная на должность руководителя бизнес-операций в рамках проекта «Макларена» в «Формуле-1».

Рынок пилотов «Ф-1» кипит как никогда! Рыщет почти каждая команда, самый горячий лот – Алонсо

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий