Пирро покинул пост руководителя молодежной Академии «Макларена»

Пирро ушел с поста босса молодежной программы «Макларена».

Эмануэле Пирро, пятикратный победитель гонки «24 часа Ле-Мана» и бывший пилот «Формулы-1», покинул должность, которую занимал в « » на протяжении всего одного года.

По информации Autosport, контракт Пирро с «Маклареном» изначально был рассчитан на один год и в команде решили не продолжать сотрудничество.

Считается, что одной из причин данного решения является реструктуризация работы некоторых департаментов в структуре «Макларена» – в рамках которой работу молодежной программы теперь будет курировать Стефания Карлин, недавно назначенная на должность руководителя бизнес-операций в рамках проекта «Макларена» в «Формуле-1».

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