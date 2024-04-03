Фестиваль скорости, музыки и драйва в 2024 году пройдет 27 и 28 июля на автодроме «Игора Драйв»

Крупнейший автоспортивный фестиваль страны – это не только кольцевые гонки на выносливость, дрифт и выставка машин для дрэг-рейсинга, но и выставочная зона «Автокультура», которая представляет шедевры мирового автопрома разных лет.

В рамках «Автокультуры» на GARAGE FEST 2022 года было представлено более 100 редких автомобилей, в 2023-м около 150, в 2024-м ожидается еще больше.

В этом году экспозиция тематической зоны будет посвящена автомобилю в кино, музыке и искусстве. «Автокультура» соберет на одной площадке узнаваемые модели автомобилей, которые стали героями знаменитых фильмов, клипов и картин. На выставке гости смогут увидеть машины, которые в детстве запали им в душу, а также познакомить новое поколение ценителей с культовыми моделями. Секция позволит своими глазами рассмотреть автомобили, которые практически не встретишь на дорогах. Более того, многие коллекционеры впервые публично показывают свои новые приобретения именно на «Автокультуре».

Для участия в экспозиции будут показаны такие звездные модели, как:

DeLorean, «Назад в будущее»;

Lotus Esprit, «Красотка»;

Chevrolet Corvette, «Угнать за 60 секунд», «Люди в чёрном», «Форсаж», «Город грехов 2»;

Lamborghini Diablo, Cosmic girl (Jaromiquai);

Bentley Continental 1955 – ЭлтонДжон

Porsche 911 Speedster 1989 – гитарист Guns’N’Roses

Ferrari Testarossa, «Полиция Майами: Отдел нравов»;

Mini Cooper, The Italian Job, «Мистер Бин»;

Ford Mustang, «Детектив Буллит», «Я – Легенда», «Мужчина и женщина»;

Dodge Charger, «Форсаж»;

Citroen DS21, «Фантомас»;

В экспозиции представлены выдающиеся машины из Европы, России, США и Японии от 1930-х до 2000-х годов. Посетители GARAGE FEST «Игора Драйв» 2024 смогут увидеть редкие автомобили, на основе которых были созданы выдающиеся гоночные автомобили.

«Автокультура» станет одной из жемчужин предстоящего фестиваля GARAGE FEST 2024 года, который пройдет на автодроме «Игора Драйв» 27 и 28 июля.

Помимо более 150 классических, редких и эксклюзивных машин, посетители смогут увидеть в рамках одного события разные дисциплины автомобильного спорта: 4-часовую гонку на выносливость Russian Endurance Challenge, этап RDS Europe, а также посмотреть экспозицию и шоу-заезды дрэгстеров и промодов, которые участвуют в RDRC – самой престижной серии по дрэг-рейсингу в нашей стране. Каждый вечер – концерт звезд российской музыкальной сцены.

Билеты на фестиваль можно приобрести на официальном сайте.