Технический директор «Ред Булл»: «Не видел гонщика до Ферстаппена, который находит предел с первого круга, это дает безумное преимущество»
В «Ред Булл» рассказали об уникальных особенностях Ферстаппена.
Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше ответил на вопрос о том, что делает Макса Ферстаппена особенным гонщиком.
«Во-первых, конечно, он нидерландец.
Он любит гоняться, обладает безумным талантом и идеально чувствует предел болида. До него я никогда не видел пилота, который с первого же круга находит предел.
Это дает ему безумное преимущество, особенно с учетом того, как мало тестов в наши дни. Это преимущество и для нас: ты тут же понимаешь, что нужно улучшить в машине.
Кроме того, он хорош как гонщик и, как мы, является инженером, поскольку постоянно ищет возможности улучшить болид. Победы для него недостаточно, он всегда стремится к большему, как и остальная команда. Он не расслабляется после победы, скажем так, а продолжает работу», – похвалил Ваше пилота.
Ален Прост: «Ферстаппен понимает, что многие желают ему провала. Не вижу проблем с мотивацией, Макс на пути к 4-му титулу»
Себастьян Феттель: «У Ферстаппена нет спортивных причин для ухода из «Ред Булл»
Феттель - Огромная Личность и Человечище. Ты видел как и кто его провожал? Даже самые захудалые подметальщики из команд-аутсайдеров вышли проститься. Не говоря уж о руководителях и гонщиках.
Такого уважения паддока, как Феттель, пока никто не заслужил.
Все команды и мотористы где он побывал, отзываются о нем только хорошо. Про Алонсо сможешь такое сказать?
Единственное с чем соглашусь, что Ферзь тоже никто за пределами гонок.
Открой на любом спортивном сайте комментарии например после прошлогодней Бразилии. Очень многие писали, что мол "никогда за Фернандо не болел, но признаю, дед велик". Потому гонщика уважают прежде всего за то, какой он гонщик. А Феттель хоть и 4 титула имеет, но в целом, как гонщик, на уровень величия не тянет. Да, может в Феррари о нем и хорошо отзывались, но за 6 лет в команде он ни разу реально за титул не боролся. А Алонсо был не таким пушистым и правильным, зато с ним команда дважды в борьбе была до последней секунды сезона, причем в 2012 году вообще на ведре.
Интересный феномен - в других командах скилл пилотов РБ загадочным образом пропадает, и ничего выдающегося они не показывают.