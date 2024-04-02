Технический директор «Ред Булл»: «Не видел гонщика до Ферстаппена, который находит предел с первого круга, это дает безумное преимущество»

В «Ред Булл» рассказали об уникальных особенностях Ферстаппена.

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше ответил на вопрос о том, что делает особенным гонщиком.

«Во-первых, конечно, он нидерландец.

Он любит гоняться, обладает безумным талантом и идеально чувствует предел болида. До него я никогда не видел пилота, который с первого же круга находит предел.

Это дает ему безумное преимущество, особенно с учетом того, как мало тестов в наши дни. Это преимущество и для нас: ты тут же понимаешь, что нужно улучшить в машине.

Кроме того, он хорош как гонщик и, как мы, является инженером, поскольку постоянно ищет возможности улучшить болид. Победы для него недостаточно, он всегда стремится к большему, как и остальная команда. Он не расслабляется после победы, скажем так, а продолжает работу», – похвалил Ваше пилота.

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