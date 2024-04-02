Технический директор «Ред Булл»: «Не видел гонщика до Ферстаппена, который находит предел с первого круга, это дает безумное преимущество»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Пьер Ваше Авто

В «Ред Булл» рассказали об уникальных особенностях Ферстаппена.

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше ответил на вопрос о том, что делает Макса Ферстаппена особенным гонщиком.

«Во-первых, конечно, он нидерландец.

Он любит гоняться, обладает безумным талантом и идеально чувствует предел болида. До него я никогда не видел пилота, который с первого же круга находит предел.

Это дает ему безумное преимущество, особенно с учетом того, как мало тестов в наши дни. Это преимущество и для нас: ты тут же понимаешь, что нужно улучшить в машине.

Кроме того, он хорош как гонщик и, как мы, является инженером, поскольку постоянно ищет возможности улучшить болид. Победы для него недостаточно, он всегда стремится к большему, как и остальная команда. Он не расслабляется после победы, скажем так, а продолжает работу», – похвалил Ваше пилота.

Ален Прост: «Ферстаппен понимает, что многие желают ему провала. Не вижу проблем с мотивацией, Макс на пути к 4-му титулу»

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11 комментариев
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а еще он мочится редбуллом- как говорит Дохтур Марко!
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Ответ Великий Алонсо
В Ферстаппене нет ничего особенного от слова совсем. Как личность Ферстаппен очень скучен, он не выделяется от других, как гонщик он тоже не делает ничего ничего особенного, да, побыстрее чем большинство других пилотов, но он медленее чем Алонсо, не факт, что быстрее чем Леклер или Расселл. То есть Ферстаппен вообще ничем не выделяется, был Феттель не так давно, он из той же серии, харизмы 0, ничем не цепляет, вот Ферстаппен примерно такой же, и оба кстати унылые самовозники. Но даже у таких унылых спортсменов куча болельщиков, потому что основная масса людей всегда будет глорить за тех кто побеждает, так было, есть и будет
Твои комменты и так тут уже идут в разделе "Юмор на Спортсе", но с Феттелем ты даже себя переплюнул. Это как сравнить хрен с пальцем😉.
Феттель - Огромная Личность и Человечище. Ты видел как и кто его провожал? Даже самые захудалые подметальщики из команд-аутсайдеров вышли проститься. Не говоря уж о руководителях и гонщиках.
Такого уважения паддока, как Феттель, пока никто не заслужил.
Все команды и мотористы где он побывал, отзываются о нем только хорошо. Про Алонсо сможешь такое сказать?
Единственное с чем соглашусь, что Ферзь тоже никто за пределами гонок.
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Ответ Александр Воронин
Было бы безумно интересно посмотреть на Макса в одной команде с Фернандо. Вряд ли конечно РБ на такое пойдет, но сражение было бы эпическим.
Да не было бы ничего эпического. Надрал бы Макс Фернандо и делов то.
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Ответ Пинок Ногоев
Твои комменты и так тут уже идут в разделе "Юмор на Спортсе", но с Феттелем ты даже себя переплюнул. Это как сравнить хрен с пальцем😉. Феттель - Огромная Личность и Человечище. Ты видел как и кто его провожал? Даже самые захудалые подметальщики из команд-аутсайдеров вышли проститься. Не говоря уж о руководителях и гонщиках. Такого уважения паддока, как Феттель, пока никто не заслужил. Все команды и мотористы где он побывал, отзываются о нем только хорошо. Про Алонсо сможешь такое сказать? Единственное с чем соглашусь, что Ферзь тоже никто за пределами гонок.
И в чем же конкретно "огромность" личности Феттеля?
Открой на любом спортивном сайте комментарии например после прошлогодней Бразилии. Очень многие писали, что мол "никогда за Фернандо не болел, но признаю, дед велик". Потому гонщика уважают прежде всего за то, какой он гонщик. А Феттель хоть и 4 титула имеет, но в целом, как гонщик, на уровень величия не тянет. Да, может в Феррари о нем и хорошо отзывались, но за 6 лет в команде он ни разу реально за титул не боролся. А Алонсо был не таким пушистым и правильным, зато с ним команда дважды в борьбе была до последней секунды сезона, причем в 2012 году вообще на ведре.
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Было бы безумно интересно посмотреть на Макса в одной команде с Фернандо. Вряд ли конечно РБ на такое пойдет, но сражение было бы эпическим.
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Насколько вижу, у Пиастри есть такие же задатки
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Можно отмотать новости на 2010-2013 и там практически слово в слово то же самое от представителей РБ по Феттеля.))

Интересный феномен - в других командах скилл пилотов РБ загадочным образом пропадает, и ничего выдающегося они не показывают.
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
meds
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