Ален Прост: «Ферстаппен понимает, что многие желают ему провала. Не вижу проблем с мотивацией, Макс на пути к 4-му титулу»

Прост сообщил, что доминирование не сказалось на мотивации Ферстаппена.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» полагает, что пилот «Ред Булл» готов завоевать новый титул в 2024 году с психологической точки зрения.

«Когда выигрываешь чемпионство впервые, философия меняется. Ты достиг большой цели в своей жизни и должен поставить перед собой новую. Это особенно важно в ситуации, в которой сейчас оказался Ферстаппен. У него уже три титула, он выиграл так много гонок в 2023-м. Надо непрестанно себя мотивировать.

Я не вижу у Макса проблем в этом плане. То, какой он в жизни, его настрой, характер – он всегда кажется свежим и голодным до успеха. Когда у тебя так много побед, некоторые вновь ждут успехов. Другие же ожидают, что ты споткнешься, потому что хотят побед других пилотов или какой-то новизны.

Я считаю, Макс хорошо это понимает. Ведь, если ты добиваешься успеха, надо принимать во внимание, что многие желают тебе провала. Это человеческая природа. Я вижу мотивированного Ферстаппена на пути к четвертому титулу – так же, как год назад он был на пути к третьему», – заявил Прост в эфире ServusTV.

Француз ответил на вопрос, может ли чемпион мира быть хорошим человеком:

«Должен разочаровать некоторых, но, думаю, это возможно. Конечно, нужно быть эгоистичным, иметь сильный характер, чтобы добиться успеха в «Формуле-1», но одно не исключает другого».

Прост поделился мыслями о потенциальных следующих чемпионах:

«Макс впереди всех не только благодаря исключительному таланту, который позволяет выжимать из машины больше напарника или благодаря прекрасному контролю над болидом. Дело также в характере и настрое.

Некоторые молодые пилоты уже показывали великолепную скорость: , , . Шарль выигрывал гонки, у Ландо и Оскара, несомненно, есть все необходимое. Но одно дело – побеждать, а другое – стабильно пилотировать на высочайшем уровне на протяжении сезона, сражаться за титул. Даже сегодня невозможно сказать, как они справятся с давлением, если окажутся в такой ситуации».

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