Руководитель «РБ»: «Ведем борьбу за лидерство во второй группе, и всех запланированных обновлений хватит только на то, чтобы удержать позиции»

Мекьес оценил перспективы «РБ» сократить отставание от лидеров.

Руководитель итальянской команды Лоран Мекьес признал, что пока в « » не думают о возможности как-то догнать лидирующие коллективы.

«В данный момент разрыв слишком велик. Так что в первой половине сезона об этом (прогрессе в позициях) можно забыть. Нас ждет очень серьезная борьба уже за то, чтобы оказаться в лидерах второй группы команд. И я думаю, что всех запланированных обновлений едва хватит для того, чтобы удержать эти позиции.

Так что мы настраиваемся на очень тяжелую первую половину сезона, а затем, надеюсь, мы сможем прибавить во второй половине.

Очевидно, что при нынешнем положении дел в пелотоне, когда пять ведущих команд сильно оторвались от остальных, каждое заработанное очко становится на вес золота. Потому что если у этих ребят впереди не возникает никаких проблем, максимум, на что вы можете рассчитывать – это 11-е место, даже если вы опередите всех в своей группе. Так что то, что нам уже удалось заработать 4 очка – это очень хорошо.

В Бахрейне мы были на грани – мы оказались 11-ми, и до прохода в третий сегмент квалификации нам не хватило, если я правильно помню, 0,007 секунды. Затем мы пробились в третий сегмент и в Саудовской Аравии, и в Австралии. Так что сейчас мы возглавляем эту вторую группу, но отрыва у нас никакого нет. Мы все время находимся на грани. Да, такая борьба – это хорошо для гонок, болельщиков, да и нас самих. Но в результате вам необходимо идеально исполнять все каждый уик-энд.

Если ты все сделаешь правильно – то будешь знать, что возглавишь вторую группу. Ну а дальше нас, без сомнения, ждет гонка развития болидов», – рассказал Мекьес.

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