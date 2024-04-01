Юки Цунода: «Для того, чтобы сдерживаться по радио, нужно больше энергии, чем для того, чтобы справляться с перегрузками»

Цунода рассказал, с каким трудом избегает ругани в болиде.

Пилот «РБ» Юки Цунода сообщил о внутренней борьбе за то, чтобы не кричать по радио во время гонок.

По словам японского спортсмена, настоящей проверкой стал , когда его не по правилам обогнал соперник из « » .

«Мне нужно прибавить в этом, безусловно, сосредоточиться на самоконтроле. Я очень доволен тем, как справился. Я бы сказал, для меня это нормально – нажать кнопку радио и сказать что-то типичное для себя.

В то же время я хочу измениться. Я доволен, что мне удалось немного это доказать, сделать первый шаг.

Разумеется, продолжать всегда труднее, однако это моя цель, я должен так поступать. Но, конечно, это непросто – я безумно сдерживаюсь.

На самом деле я не знал, что это отнимает так много энергии. Больше, чем для того, чтобы справляться с перегрузками.

Уверен, понадобится еще время, чтобы привыкнуть. Но по крайней мере я уже этого достиг и, не сомневаюсь, способен продолжать в том же духе», – заявил Юки.

Юки Цунода: «Надеюсь, «Ред Булл» рассмотрит мою кандидатуру»

Юки Цунода: «Выбрал бы гонщиков с усами в свою рок-группу – Риккардо, Магнуссена, Боттаса»