Юки Цунода: «Для того, чтобы сдерживаться по радио, нужно больше энергии, чем для того, чтобы справляться с перегрузками»
Цунода рассказал, с каким трудом избегает ругани в болиде.
Пилот «РБ» Юки Цунода сообщил о внутренней борьбе за то, чтобы не кричать по радио во время гонок.
По словам японского спортсмена, настоящей проверкой стал Гран-при Саудовской Аравии, когда его не по правилам обогнал соперник из «Хааса» Кевин Магнуссен.
«Мне нужно прибавить в этом, безусловно, сосредоточиться на самоконтроле. Я очень доволен тем, как справился. Я бы сказал, для меня это нормально – нажать кнопку радио и сказать что-то типичное для себя.
В то же время я хочу измениться. Я доволен, что мне удалось немного это доказать, сделать первый шаг.
Разумеется, продолжать всегда труднее, однако это моя цель, я должен так поступать. Но, конечно, это непросто – я безумно сдерживаюсь.
На самом деле я не знал, что это отнимает так много энергии. Больше, чем для того, чтобы справляться с перегрузками.
Уверен, понадобится еще время, чтобы привыкнуть. Но по крайней мере я уже этого достиг и, не сомневаюсь, способен продолжать в том же духе», – заявил Юки.
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