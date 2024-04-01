Юки Цунода: «Выбрал бы гонщиков с усами в свою рок-группу – Риккардо, Магнуссена, Боттаса»

Теги Формула-1 Валттери Боттас Даниэль Риккардо Кевин Магнуссен Пьер Гасли Юки Цунода РБ Авто

Цунода рассказал, по какому принципу набирал бы гонщиков в музыкальную группу.

Пилот «РБ» Юки Цунода ответил на вопрос о воображаемом музыкальном коллективе, составленном из коллег.

– Если бы ты мог собрать музыкальную группу в «Ф-1», кого бы ты выбрал и как бы она называлась?

– Хм. Название было бы с усами… О, «Усатые мечтатели»! У Даниэля [Риккардо] красивые усы, особенно были в Техасе, я по ним скучаю.

– Он с такими усами стал бы фронтменом?

– Он довольно много поет в машине, так что стал бы вокалистом, хотя я не уверен, что он может спеть рок или хеви-метал, но неважно. У Кевина [Магнуссена] тоже прекрасные усы. Не знаю, что делал бы Кевин.

– Это правило такое? Тогда тебе нужны усы, чтобы быть в группе…

– Ага! Думаю, Кевин довольно хорошо сработал бы на ударных. У кого еще есть классные усы?

– Может, Валттери Боттас?

– Ага, Валттери! Валттери на гитаре, конечно. Кто еще? У Пьера [Гасли] есть усы, но стиль немного не мой, по крайней мере не подходит моей рок-группе. Извини, Пьер! Наверное, на этом все.

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